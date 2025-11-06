Bogdanić: Vrlo često se galami u ime žrtava. Kad su žrtve u pitanju - malo tiše

"Prije 50 godina bio sam sklon akciji. Danas se koncentriram da razumijem stvari. Da bi ih razumio ili što bolje razumio - moram imati što više relevantnih informacija. Relativno velik broj ljudi sam kroz život susretao. Nikad u mom društvu nije bilo ljudi koji bi bili sklonu ustašluku, fašizmu i radikalizmu. Većina ljudi koje znam je nesretna zbog ovog događaja. Ja im se pridružujem. Kada sam već u prilici da govorim kao netko čiji su se roditelji, baka, djed, stričevi aktivno uključili od 1935. protiv ludila Trećeg Reicha ili Mussolinija, mislim da je moja odgovornost prema precima i stradalima da kažem - spustimo malo loptu. Nemojmo vikati jer galama nije argument", naglasio je Bogdanić.



"Vrlo često se galami u ime žrtava. Ja to ne volim ni čuti. Kad su žrtve u pitanju - malo tiše", naglasio je svoje viđenje napetosti u društvu ovaj humanist i dodao: