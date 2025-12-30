Sindikati: "Ova vlast ne želi partnerstvo, nego sluganstvo"

Referirajući se na jučerašnji sastanak, dodao je da im je ministar Piletić sada napomenuo da su se pojavile "neke dileme" u proračunu i sugerirao da je za sindikate svakako bolje da se pregovori završe u siječnju, "jer je Vlada izrazito benevolentna da se sporazum potpiše sa svima, ne samo sa sindikatima državnih službi". Ustvrdio je i da su sindikati državnih službi željeli potpisati neke svoje partikularne nematerijalne interese.