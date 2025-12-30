"OPASAN PRESEDAN"
Sindikati: "Ova vlast ne želi partnerstvo, nego sluganstvo"
Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija upozorio je da se dogodio "opasan presedan", jer u tekućoj godini nije dogovoren i potpisan dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru (TKU), odnosno utvrđena osnovica za obračun plaća.
Iduće i svake godine nakon toga ne možemo jasno znati što će biti s tim pregovorima i hoće li se sve prolongirati nakon blagdana, rekao je Turalija na konferenciji za novinare.
Ustvrdio je da je ministar rada Marin Piletić "ukrao" socijalni dijalog, opstruirao pregovore sa sindikatima, doveo ih je u "bočatu" vodu blagdanskog razdoblja kupujući vrijeme za Vladu i sebe.
"Taj ignorantski odnos ne smije biti pokazatelj budućeg socijalnog dijaloga", poručio je. Da stvar bude tragikomičnija, dodao je, upravo je Piletić bio zagovornik da se s pregovorima o osnovici za obračun plaće krene još u svibnju.
Referirajući se na jučerašnji sastanak, dodao je da im je ministar Piletić sada napomenuo da su se pojavile "neke dileme" u proračunu i sugerirao da je za sindikate svakako bolje da se pregovori završe u siječnju, "jer je Vlada izrazito benevolentna da se sporazum potpiše sa svima, ne samo sa sindikatima državnih službi". Ustvrdio je i da su sindikati državnih službi željeli potpisati neke svoje partikularne nematerijalne interese.
Turalija očekuje da će Vladina ponuda sindikatima u siječnju biti puno bolja jer, kako je naglasio, neće biti potpisana ako ne bude zadovoljila realan rast plaća od šest posto, kakav je najavio i guverner HNB-a Boris Vujčić, da bi se zadržala postojeća cijena rada.
Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin rekao je da su na sastanku svjedočili samovolji, bahatosti i prijetvornosti ministra Piletića te da vlast isključivo razmišlja o vlastitim interesima i nije ih briga za njezine zaposlenike, a da su im u tome sindikati teret, smetnja i gnjavaža.
Upozorio je da nitko u javnim službama nema Kolektivni ugovor već tri godine, a sada ni dodatak TKU.
"Ova vlast ne želi partnerstvo, nego sluganstvo", ustvrdio je dodavši kako su se "sindikati uljuljkali", da je takva pozicija dobrim dijelom zasluga i nekih sindikata, a da vlast "žanje sjeme razdora i pacifikacije sindikata".
Za takvu situaciju okrivio je predsjednicu Matice hrvatskih sindikata Sanju Šprem i da je vlast putem nje urušila (sindikalnu) vertikalu obrazovanja, oštetila i oslabila i Sindikat hrvatskih učitelja koji trenutno ima 18.000 članova, a 2023. je imao više od 23.000. Pozvao je Šprem da inicira službeno prebrojavanje članstva i dodao da je, ako se pokaže da je iznio netočnu informaciju, spreman ispričati se i podnijeti ostavku na dužnost glavnog tajnika NSZVO.
Predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić upozorio je da su dva reprezentativna sindikata u državnim službama pokušala dogovoriti određena nematerijalna prava odnosno razriješiti pitanje nereprezentativnih sindikata tako da ih eliminiraju iz sindikalnog života.
Vlada je "igrala pokvareno" i vodila paralelan dijalog sa sindikatima, što je nedopustivo, ocijenio je.
