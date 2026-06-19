Ministar Šipić obećao da će demografski zakon biti spreman do Božića

Šipić je ocijenio da je demografija godinama bila zapostavljena tema, istaknuvši da je "prije dvije godine bila trećerazredna", dok se danas o njoj raspravlja kao o jednom od ključnih pitanja budućnosti zemlje. Dodao je da se kroz budući zakon želi povezati niz mjera usmjerenih na jačanje obitelji, zadržavanje mladih, povratak hrvatskih iseljenika i revitalizaciju depopuliranih područja.