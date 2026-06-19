KLJUČNO PITANJE
Ministar Šipić obećao da će demografski zakon biti spreman do Božića
Sveučilištu u Zagrebu u petak je održana javna rasprava o modelima izrade Zakona o demografskoj obnovi, a ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić najavio je da bi prijedlog krovnog zakona o demografskoj revitalizaciji Hrvatske mogao biti spreman do kraja godine.
Javnu raspravu organiziralo je Ministarstvo demografije i useljeništva u suradnji sa Znanstvenim savjetom za izradu prijedloga nacrta Zakona o demografskoj obnovi, a na skupu su sudjelovali predstavnici akademske zajednice, lokalne i regionalne samouprave te državnih institucija.
Ministar Ivan Šipić rekao je da je riječ o nastavku rada Znanstvenog savjeta i radne skupine osnovanih radi izrade krovnog zakona kojim bi se sustavno odgovorilo na negativne demografske trendove. Istaknuo je da će javna rasprava pomoći u oblikovanju zakonskog prijedloga te da će predstavljeni modeli biti temelj budućih zakonskih rješenja.
Demografski zakon do Božića?
"Demografija je najvažnije pitanje opstojnosti naših ljudi i našeg naroda", rekao je Šipić, dodavši kako je cilj okupiti lokalnu i regionalnu samoupravu, stručnjake i znanstvenike oko zajedničkog odgovora na demografske izazove. Kazao je i da Ministarstvo želi do Božića biti spremno s prijedlogom zakona, premda je važnije kvalitetno i provedivo rješenje nego sam rok.
Šipić je ocijenio da je demografija godinama bila zapostavljena tema, istaknuvši da je "prije dvije godine bila trećerazredna", dok se danas o njoj raspravlja kao o jednom od ključnih pitanja budućnosti zemlje. Dodao je da se kroz budući zakon želi povezati niz mjera usmjerenih na jačanje obitelji, zadržavanje mladih, povratak hrvatskih iseljenika i revitalizaciju depopuliranih područja.
Rekao je da se među razmatranim modelima nalaze mjere za dodatno osnaživanje obitelji, programe povratka hrvatskih iseljenika, zadržavanje mladih u zemlji te naseljavanje i gospodarsko oživljavanje depopuliranih područja poput Like, Dalmatinske zagore i Slavonije.
Povratak iseljeništva i poticanje nataliteta
Predsjednik Znanstvenog savjeta za izradu prijedloga Zakona o demografskoj obnovi i potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Davor Miličić rekao je da se Hrvatska suočava s nepovoljnim demografskim trendovima te upozorio da zemlja godinama bilježi više umrlih nego rođenih. Ocijenio je da je riječ o "crvenom svjetlu" koje zahtijeva sustavan odgovor države i društva.
Miličić je istaknuo i potencijal hrvatskog iseljeništva, ocijenivši da budući zakon treba pridonijeti stvaranju uvjeta za povratak dijela iseljenih Hrvata i njihovih potomaka. Dodao je kako demografsku obnovu treba promatrati kao dugoročni nacionalni projekt, a ne pitanje dnevne politike.
Demografska obnova - ključna tema za budućnost
Demograf Stjepan Šterc rekao je da se zakon mora donositi u suglasju nacionalne i lokalne razine, ali na temelju znanstvenih istraživanja i analiza. Upozorio je da se razvijenost pojedinih područja ne može promatrati odvojeno od demografskih pokazatelja te istaknuo važnost uključivanja prijedloga lokalnih zajednica u izradu zakonskog okvira.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić rekao je da je demografska obnova jedna od ključnih tema za budućnost Hrvatske te istaknuo važnost uključivanja akademske zajednice i znanstvenih pokazatelja u oblikovanje budućih politika. Ocijenio je da jedino provediv i održiv zakonski okvir može dati dugoročne rezultate.
U radu na prijedlogu zakona sudjeluju članovi Znanstvenog savjeta i radne skupine, među kojima su akademik Davor Miličić, demograf Stjepan Šterc, akademkinja Jasna Čapo i profesorica Višnja Trako Poljak, a organizatori su pozvali predstavnike gradova, općina i županija da svojim prijedlozima sudjeluju u oblikovanju budućeg zakona.
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