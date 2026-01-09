Oglas

U ZAGREBU

Više od 330 upozorenja za čišćenje snijega, kazni - nula!

N1 Info
09. sij. 2026. 16:06
Pitali smo Grad Zagreb za informaciju koliko je kazni izrečeno zbog neočišćenog snijega na nogostupima, evo što su nam odgovorili.

"Odlukom o komunalnom redu propisano je da su za uklanjanje snijega i leda s krova zgrade, kao i s nogostupa uz zgradu, odgovorni vlasnici odnosno korisnici stanova i poslovnih prostora, kao i upravitelji zgrada. U slučaju da čišćenje nije izvršeno, komunalni redari ostavljaju pisanu obavijest kojom se nalaže uklanjanje snijega i leda u roku od 12 sati."

"Tijekom dosadašnjih nadzora komunalni redari izdali su više od 330 obavijesti radi uklanjanja utvrđenih nepravilnosti. Naknadnim kontrolama utvrđeno je da su građani očistili prethodno neočišćene površine, zbog čega do sada nije bilo potrebe za izricanjem prekršajnih sankcija", stoji u odgovoru Grada.

