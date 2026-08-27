Ćorić nakon procjena DZS-a: 2026. rast će premašiti dva posto

Podsjetivši da je na razini Europske unije rast u istom razdoblju bio 1,2 posto, a na razini eurozone 1 posto, Ćorić je u četvrtak nakon sjednice vlade naglasio da je brži rast hrvatskog BDP-a od 1,7 posto postignut u kompleksnim okolnostima te u odnosu na visoku bazu od 3,8 posto rasta domaćeg gospodarstva u istom razdoblju prošle godine.