Pogledajte popis
Što su sve Hrvatska i Slovenija dosad nabavile od oružja i opreme iz Izraela?
Slovenija je prošlog tjedna donijela odluku o zabrani uvoza izraelskog oružja i vojne opreme, nakon čega je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović pozvao hrvatsku vladu da učini isto kao i naši susjedi, potaknuti, kako ističu, teškim izraelskim kršenjem međunarodnog i humanitarnog prava na Zapadnoj obali i Gazi. Potom su iz hrvatske vlade demantirali da Hrvatska i Izrael trguju oružjem.
Tportal je istražio što su sve Hrvatska i Slovenija dosad nabavili od oružja i opreme iz Izraela
Slovenski premijer Robert Golob objavio je početkom kolovoza da je njegova Vlada zabranila izvoz, uvoz i tranzit oružja u Izrael, dodajući kako je Slovenija prva europska država koja se odlučila na takav potez. Golob je istaknuo da ova odluka znači zabranu izvoza i tranzita vojnog oružja i opreme iz ili preko Slovenije u Izrael, kao i uvoza iz Izraela u Sloveniju, 'osim opreme koja je nužna za sigurnost i otpornost na teritoriju Slovenije'.
Službena Ljubljana je još ranije proglasila dvojicu izraelskih ministara nepoželjnima u Sloveniji, navodeći kako ministar za nacionalnu sigurnost Itamar Ben-Gvir i ministar financija i obrane Bezalel Smotrich "svojim genocidnim izjavama potiču ekstremno nasilje i ozbiljna kršenja ljudskih prava Palestinaca". Valja podsjetiti da je Slovenija još u lipnju ove godine priznala palestinsku državu, kao i da je više puta pozivala na prekid vatre u Gazi.
Reakcija Milanovića
Uslijedila je reakcija hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji je pozvao hrvatsku da prekine trgovinu oružjem i vojnom opremom iz Izraela, podsjetivši kako je još u svibnju, kao vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske, zapovjedio prekid vojne suradnje s tom zemljom. Milanović je dodao da su o njegovoj odluci upoznati i članovi Vijeća za obranu na sjednici održanoj 23. Svibnja ove godine.
Na pitanje da komentira Milanovićevu izjavu, premijer Andrej Plenković je kazao da te "trgovine nema", dodajući da je 'suradnja vezana uz nabavu oružja isključivo u domeni vlade i MORH-a'. Plenković je precizirao da je Milanović spomenuo svoj stav na sjednici Vijeća za obranu, ali da se to odnosilo isključivo na operativnu suradnju "recimo, hvatske vojske i izraelskih snaga". Premijer je pojasnio da takve suradnje u ovom trenutku nema, dok je MORH nadodao kako Hrvatska "nema vojnu suradnju s Izraelom, niti ju je imala niti planirala imati".
Nekoliko poslova iz prošlosti
MORH je podsjetio da su protuoklopne rakete Spike, koje su u postupku nabave, originalno izraelske, ali da ih ministarstvo nabavlja od njemačke tvrtke Eurospike koja ih proizvodi po licenci. U MORH-u su također naveli da naša vojska podsjeduje bespilotne letjelice Orbiter, kao i manji broj daljinski upravljanih oružanih stanica na Patrijama, ali da eventualna odluka o zabrani kupovine naoružanja od Izraela ne bi imala utjecaja na oružane snage. Uz to, MORH je pojasnio da su Oružane snage usmjerene na europske i američke dobavljače, dok naoružanje i sredstva izraelskog porijekla nisu od vitalnog značaja za obranu i mogu biti zamijenjena europskim komponentama, piše tportal.
Riječ je o šest izraelskih izviđačkih dron sustava Orbiter 3b, koji su nabavljeni 2019. godine od tvrtke Aeronautics Defense Systems, a služe unutar sustava domovinske sigurnosti za potrebe ministarstava obrane i ministarstva poljoprivrede kod radnog otkrivanja požara, nadzora plovnih i cestovnih puteva, potpore u kriznim situacijama i potpore u nadzoru državne granice. Krajem 2000-ih nabavljeno je i nekoliko Elbitovih sustava Skylark za izviđanje i nadzor.
Krajem prošlog desetljeća. MORH je od Elbita nabavio nekoliko daljinski upravljanih oružnih stanica DUOS UT30Mk2 za opremanje oklopnjaka Patria. Radi se o električni pogonjenoj platformi stabiliziranoj u dvije osi odnosno automatskim topom kalibra 30x173 milimetara tipa MK44 Bushmaster. Platforma uključuje i daljinski upravljanu spegnutu strojnicu kalibra 7,62x51 milimetar, integraciju protuoklopnog vođenog raketnog sustava Spike s dvije lansirne cijevi te ćitav niz senzora.
Trump upropastio "posao stoljeća"
Posao s Izraelom, koji je trebao biti ključan za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, propao je pak neslavno. Hrvatska vlada je u ožujku 2018. odlučila kupiti 12 polovnih F-16C/D Barak Block 30 iz Izraela za oko 420 milijuna eura. Osim višenamjenskih borbenih aviona, ugovor je uključivao dva simulatora leta, obuku pilota i osoblja za održavanje u Izraelu, naoružanje, paket rezervnih dijelova o opreme za zemaljsku podršku, izgradnju i prilagodbu infrastrukture te tri godine podrške, uključujući prisutnost izraelskih instruktora u Hrvatskoj. Očekivalo se da će prva dva mlažnjaka biti isporučena 2020., a ostatak do 2022. godine.
No onda se u sporazum uključila administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa koja je zaustavila projekt, navodeći kao razlog odbijanje Izraela da se pridržava američkih smjernica o transferu oružja. Prema tim smjernicama, sve modifikacije izvršene na avionima moraju se ukloniti prije nego što se dovrši prijenos vlasništva odnosno letjelice vrati u tvorničko stanje. Kako se radilo o mogućem dugotrajnom proecesu koji bi ugrozio budućnost borbene komponente našeg zrakoplovstva s zastarjelim MiG-ovima 21, hrvatska vlada se naposlijetku povukla iz natječaja, ostavljajući Izrael i Sjedinjene Države da sami riješe svoj spor.
Izrael zaslužan za prvi pravi slovenski ratni brod
Naši susjedi Slovenci, koji su među prvima u Europi donijeli odluku o prekidu vojne suradnje s Izraelom, imaju ponešto slična iskustva u trgovini oružjem s tom bliskoistočnom državom. Prema dostupnim podacima, Slovenija je u razdoblju od 2019. do 2023. iz Izraela uvezla vojne opreme u vrijednosti od 57,5 milijuna eura. Međutim, slovensko ministarstvo obrane prekinulo je u listopadu 2023. svaki izravni uvoz oružja, streljiva ili vojne opreme iz Izraela. Pojašnjavajući pak kupnju raketa Spike po cijeni od 15,3 milijuna eura, Ljubljana je istaknula da su i one nabavljene od njemačkog Eurospikea i to putem NATO-ove agencije NSPA.
Ranije su Izraelci modernizirali slovenske tenkove T-55 na inačicu M-55S. U procesu modernizacije sudjelovale su izraelske tvrtke Elbit i Rafael, zamjenivši top sa standardnom NATO cijevi tipa L7 i kalibra 105 milimetara. U tenkove je ugrađen i Rafaelov aktivni oklop, digitalni balistički sustav za gađanje te sustav optičkih kamera i senzora za upozoravanje na lasersko zračenje. Također, Slovenci su tijekom 1990-ih i ranih 2000-ih, u sklopu modernizacije svojih snaga, nabavili izarelske haubice TN90 kalibra 155 milimetara i minobacače Soltam K6 kalibra 120 milimetara.
Slovenija je tijekom 2000-ih od Izraela za potrebe vlastite ratne mornarice nabavila i brzi ophodni brod klase Super Dvora Mk2, imenovan Ankaran po primorskom gradiću. Riječ je o jedinom takvom plovilu u slovenskoj floti, a radi se o plovilu naoružanom Oerlikon topom kalibra 20 milimetara kojim se upravlja ručno te dvjema strojnicama. Takve brodove koriste još Izrael, Eritreja, Indija i Šri Lanka, s time da potonja ima modificirane inačice opremljene automatskim bacačem granata. Slovenija je koristila i izraelske komunikacijske sustave Tadiran te prenosive Eltine taktičke radare EL/M-2106.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare