Što su sve Hrvatska i Slovenija dosad nabavile od oružja i opreme iz Izraela?

MORH je podsjetio da su protuoklopne rakete Spike, koje su u postupku nabave, originalno izraelske, ali da ih ministarstvo nabavlja od njemačke tvrtke Eurospike koja ih proizvodi po licenci. U MORH-u su također naveli da naša vojska podsjeduje bespilotne letjelice Orbiter, kao i manji broj daljinski upravljanih oružanih stanica na Patrijama, ali da eventualna odluka o zabrani kupovine naoružanja od Izraela ne bi imala utjecaja na oružane snage. Uz to, MORH je pojasnio da su Oružane snage usmjerene na europske i američke dobavljače, dok naoružanje i sredstva izraelskog porijekla nisu od vitalnog značaja za obranu i mogu biti zamijenjena europskim komponentama, piše tportal.