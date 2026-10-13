Što najviše onečišćuje zagrebački zrak? Grad naručio veliku analizu, evo detalja

Zagreb se posljednjih dana suočio s neugodnim mirisima koji su se širili od istočnih dijelova grada do Trešnjevke i Novog Zagreba, no njihov uzrok još nije utvrđen. U međuvremenu je Grad odabrao tvrtku EKONERG za izradu novog programa kojim bi se trebala definirati strategija smanjenja onečišćenja zraka u idućim godinama, piše Krešimir Antunović za Jutarnji list.