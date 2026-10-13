OD PROMETA DO KUĆANSTAVA
Što najviše onečišćuje zagrebački zrak? Grad naručio veliku analizu, evo detalja
U Zagrebu će se izraditi novi Program zaštite zraka za razdoblje od 2027. do 2031. godine, a odabrana tvrtka za 29.500 eura analizirat će podatke s mjernih postaja, pokušati utvrditi glavne izvore onečišćenja i predložiti mjere za poboljšanje kvalitete zraka.
Zagreb se posljednjih dana suočio s neugodnim mirisima koji su se širili od istočnih dijelova grada do Trešnjevke i Novog Zagreba, no njihov uzrok još nije utvrđen. U međuvremenu je Grad odabrao tvrtku EKONERG za izradu novog programa kojim bi se trebala definirati strategija smanjenja onečišćenja zraka u idućim godinama, piše Krešimir Antunović za Jutarnji list.
Ugovor vrijedan 29.500 eura bez PDV-a odnosi se na izradu Programa zaštite zraka Grada Zagreba za razdoblje od 2027. do 2031. godine. Odluka o odabiru donesena je 29. rujna, prije posljednje epizode neugodnih mirisa, pa ona nije bila povod za pokretanje ovog postupka. Izrada novog dokumenta zakonska je obveza jer postojeći program vrijedi do kraja 2026. godine.
Na četiri zagrebačke mjerne postaje 7. listopada ujutro izmjerene su koncentracije čestica PM2,5 od 34,70 do 45 mikrograma po kubičnom metru. Grad je tada poručio da nema saznanja o uzroku neugodnog mirisa, a konkretan izvor onečišćenja nije utvrđen ni naknadno.
Analizirat će pet godina mjerenja
Jedan od glavnih zadataka tvrtke EKONERG bit će proučiti podatke s mjernih postaja za posljednjih pet godina i utvrditi kako su se mijenjale koncentracije onečišćujućih tvari.
Analiza treba pokazati koja su područja najviše pogođena onečišćenjem, kolike su njegove razine te koliko je stanovnika izloženo onečišćenom zraku.
Osim samih mjerenja, potrebno je pokušati utvrditi i podrijetlo onečišćenja. Pritom će se analizirati utjecaj lokalnih izvora, ali i pozadinskog, regionalnog i prekograničnog onečišćenja.
Mjere za promet, kućanstva i energetiku
Nakon analize podataka potrebno je predložiti konkretne i troškovno učinkovite mjere za smanjenje onečišćenja. Posebna pozornost bit će posvećena trima područjima: prometu, kućanstvima i energetici.
Među mogućim rješenjima navode se smanjenje emisija iz prometa, poboljšanje energetske učinkovitosti te veće korištenje obnovljivih izvora energije.
Za svaku predloženu mjeru morat će se odrediti odgovorna strana, rok provedbe i potrebna sredstva. Program će uključivati i procjenu troškova u odnosu na očekivane koristi za kvalitetu zraka.
Prvi nacrt u roku od četiri mjeseca
Na natječaj za izradu programa pristigla je samo jedna ponuda, i to ona tvrtke EKONERG. Grad je posao procijenio na 40.000 eura bez PDV-a, dok je odabrana tvrtka ponudila cijenu od 29.500 eura bez PDV-a, odnosno 36.875 eura s PDV-om.
Prvi nacrt dokumenta mora biti izrađen u roku od četiri mjeseca od početka ugovorenog posla. Nakon toga slijedi javno savjetovanje koje će trajati najmanje 30 dana, a izvođač će morati razmotriti pristigle primjedbe i obrazložiti koje je prihvatio.
Konačni prijedlog programa, spreman za sjednicu Gradske skupštine, treba biti dovršen najkasnije osam mjeseci od početka ugovora.
Dokument bi trebao pružiti pregled promjena kvalitete zagrebačkog zraka u posljednjih pet godina, odrediti najvažnije izvore onečišćenja i predložiti mjere za njihovo smanjenje, piše Jutarnji list.
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