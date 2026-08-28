Što se krije iza plana za Selsku i Horvaćansku? Zagreb postaje europski pokusni poligon za promet

Projekt ide i dalje od građevinskog zahvata. Za Zagreb su predviđeni pametni semafori, kamere i radari te brojanje i klasifikacija prometa, a među alatima koje bi trebao koristiti jest i LiDAR skener za procjenu kvalitete i pristupačnosti nogostupa. Alat za analizu snimaka dronovima umjetnom inteligencijom, koji prepoznaje i broji automobile, pješake i bicikliste, predviđen je za sve vodeće i twin gradove. U travnju 2026. partneri iz Zagreba i Budimpešte posebno su predstavili zajednički rad upravo na takvom sustavu praćenja prometa.