BAZENI NA POLJUDU

NATO-va stručnjakinja o kemijskom incidentu u Splitu: "Klor je bojni otrov. Kod većih doza može i završiti smrću"

N1 Info
16. lis. 2025. 19:09
Bazeni Poljud
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Sigurnost vode u Europskoj uniji uređuje se zakonodavstvom o kvaliteti vode za piće, vodi za kupanje i zaštiti površinskih i podzemnih voda od onečišćenja, dok se uloga NATO-a usredotočuje na vodu kao sigurnosnu prednost kroz istraživanje, dijalog i projekte o upravljanju vodama i otpornosti, posebno u vezi sa sigurnosnim prijetnjama poput poplava, suša i napada na ključnu infrastrukturu.

Oba entiteta, i EU i NATO, rade na poboljšanju upravljanja vodama kao odgovor na klimatske promjene i druge izazove. O tome koliko je važna briga za sigurnost voda i drugim pitanjima komentirala je NATO-ova stručnjakinja za sigurnost voda dr. sc. Mirna Habuda Stanić, za HRT.

Komentirala je i današnji slučaj u Splitu gdje je sedmero osoba je u bolnici zbog kemijskog incidenta prilikom dopremanja i rukovanja klorom i tekućinom za snižavanje pH vrijednosti vode.

"Taj nemili događaj zapravo pokazuje da možda neke stvari koje se svakodnevno obavljaju kao rutinski poslovi, nisu zapravo dovoljno u fokusu koliko su rizične. Vjerujem da će i ova situacija podići jednu razinu svjesnosti, ali i opreza prilikom rukovanja s opasnim kemikalijama", istaknula je Habuda Stanić.

Dodala je kako je saznala na putu iz Osijeka u Zagreb na gostovanje u emisiju kako se dogodilo miješanje klora s kiselinom, pri čemu se klor oslobodio u plinovitom obliku i došao do ventilacijskog sustava i dalje se onda vrlo jednostavno raširio objektom.

"Treba napomenuti, vjerojatno i javnost zna, klor je bojni otrov, nadražljiv i vrlo brzo izaziva reakciju organizma. Kod većih doza može i završiti smrću. Tijekom puta slušala sam i reakciju osoblja koje je uočilo što se događa i moram reći da čestitam na brzoj reakciji jer posljedice su mogle biti puno gore od ovih", istaknula je Habuda Stanić za HRT.

Teme
bazeni bazeni poljud klor poljud

