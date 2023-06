Šuica: Nije lako sustići zemlje zapadne Europe, ali Hrvatska ide u dobrom smjeru

Podijeli :

Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju, gostovala je u N1 studiju i osvrnula se na stanje u Hrvatskoj 10 godina od ulaska u Europsku uniju.

“Hrvatska je dobro iskoristila sve prilike, iz obje perspektive, i parlamentrne i komisijske. Naravno da se radi o fondovima, ali nisu samo fondovi. Radi se o vrijednostima i vjerujem da Hrvatska ide u korak s ostalim članicama Europske unije. Nije nama bilo jednostavno jer smo ušli sami, kao što smo i za Novu godinu ušli u Schengen. U svakom slučaju mislim da je Hrvatska iskoristila sve mogućnosti i prilike, ali ostaje još puno toga za učiniti. Živimo u novom svijetu – nakon panedmije, u vrijeme rata između Rusije i Ukrajine i naravno energetske krize”, kaže Šuica.

Šuica je komentirala zastoje kod samog procesa integracije.

“U to vrijeme sam bila gradonačelnica i potpredsjednica Odbora za europske integracije i sjećam se kako smo te zakone usvajali i usklađivali s europskim. Nije to bio jednostavan proces, trebalo je sve zakone usvojiti, prilagoditi, ali bilo je i zastoja. Jedan zastoj je bio oko Haaškog suda, a i još su se neki zastoji našli na našem putu. Ali znate da su Sjeverna Makedonija i Turska počele pregovore, jedna zajedno s nama, jedna prije nas, a mi smo uspjeli ispregovarati i postati punopravnom članicom, što smaram da je ogromna uspjeh Hrvatske”, kaže Šuica.

Komentirala je kako vjeruje da će u skoroj budućnosti doći do novog proširenja EU-a.

“U interesu je zemalja zapadnog Balkana, plus sada Ukrajine, Gruzije i Moldavije da dođe do tog proširenja, ali je u interesu i EU, kao što vidite mijenja se i njeno stanje na političkoj karti svijeta. Naravno kriteriji se moraju ispuniti i nadam se da će ove države koje su najbliže biti uz stanju ispuniti te kriterije, prije svega Makedonija, Albanija i Crna Gora, no sve ovisi o njima. Ali interes je i geostrateški da te zemlje postanu članice Unije. Kad se radi o Ukrajini i zemljama isotčnog partnerstva dobili su kandidacijski status, možda po malo ubraznom statusu, a na taj način smo im i simbolično htjeli prikazati da su dio Europe.”

Unatoč tome što je Hrvatska pri dnu ljestvice po životnom standardu u EU, Šuica smatra da se fondovi dobro koriste i da zemlja ide u dobrom smjeru.

“Sve što je na raspolaganju smo iskoristili i nadam se da ćemo biti sve bolji i bolji. Ne zaboravite sadašnji Fond za otpronost i oporavak nakon pandemije gdje smo dobili ogroman novac. I ne zaboravite omotnicu od 2021. do 2027., znači 25 milijardi eura. Nadam se da će taj novac biti najbolje iskorišten sukladno nacionalnom planu oporavka i da će to učiniti da naš BDP i standard građana poraste. Uvjerena sam da je to jedan veliki poticaj i input. Smatram da Hrvatska ide u pravom smjeru i da se dobro nosi. Naravno nije lako što se događalo zadnjih 30 godina i godina poraća i nije lako sustići i zemlje zapadne europe. Zato kohezijska politika i nosi naziv kohezija jer to znači da želimo postići konačni cilj a to je izjednačiti se s ostalim zemljama članicama po životnom standardu, a to je dugoročan proces”, poručuje Šuica.

