Šuica o kritikama zbog sudjelovanja na Odboru za mir: "Puno buke nizašto"

“Predstavljala sam Komisiju, odnosno predsjednicu Ursulu von der Leyen koja je dobila poziv od predsjednika Trumpa i ona je delegirala mene. Tamo sam bila u ulozi promatrača i imala sam priliku vidjeti o čemu se radi, o čemu se govori”, rekla je Šuica, koja je u prošlom mandatu bila i potpredsjednica EK.