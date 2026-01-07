Oglas

Teška prometna nesreća u Slavoniji: Sudarili se autobus i kamion

N1 Info
07. sij. 2026. 15:27
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije
Ilustracija

Prometna nesreća u kojoj su sudjelovali autobus i teretno vozilo dogodila se danas poslijepodne na cesti između Oriovca i Slavonskog Kobaša, zbog čega su na teren upućene policijske i žurne službe, a promet je na tom dijelu ceste otežan.

Danas, 7. siječnja 2026. godine, u 14:06 Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave brodsko-posavske zaprimio je dojavu o prometnoj nesreći na cesti između Oriovca i Slavonskog Kobaša.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovali autobus i kamion. 

Na mjesto događaja odmah su upućene policijske i druge žurne službe.

U tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće, a promet na tom dijelu ceste odvija se otežano ili je privremeno obustavljen, ovisno o procjeni policije.

U policiji su rekli za Dnevnik.hr da je lakše ozlijeđen vozač kamiona, a da su u autobusu bili putnici. 

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.

Teme
Oriovac policija prometna nesreća slavonski kobaš

