Iza zatvorenih vrata u Washingtonu raste zabrinutost: Potpredsjednik J. D. Vance tvrdi da varaju Trumpa

Razlike između Hegsetha i Vancea imaju i dublje korijene. Iako su obojica služila u Iraku, iz tog su iskustva izvukli potpuno suprotne zaključke. Hegseth je kao mladi veteran podržavao povećanje broja američkih vojnika 2007. godine. Posljednjih godina Hegseth je tvrdio da su SAD izgubile u Iraku i Afganistanu jer su restriktivna pravila angažmana ograničila sposobnost vojske da se bori. U Pentagonu je prihvatio ratobornost, odobravajući i javno slaveći vojne operacije, uključujući napade na plovila za koja se sumnja da su povezana s krijumčarenjem droge. Također je isticao da je kampanja protiv Irana u prvih pet dana koristila dvostruko veću vatrenu moć nego početna faza bombardiranja šoka i strahopoštovanja u iračkom ratu 2003. godine, koja je trajala otprilike mjesec dana.