TNT komentar: Čija je to afera?

To nije HDZ afera, u aferi "Mreža" nema HDZ-ovaca, mantra premijer Andrej Plenković već danima.

Najnoviji ministar i čitava vladina i saborska HDZ formacija ponavlja kao eho: nema HDZ-a, nema HDZ-ovaca…

Nema, osim tog jednog. Onog ministra.

Sjećate se, onog kojeg je Andrej Plenković smijenio početkom tjedna. Onog kojega je Andrej Plenković odabrao da bude kandidat HDZ-a na izborima za gradonačelnika metropole. Ma znate, onog kojeg je Andrej Plenković onda smjestio u Nadzorni odbor Ine. Ma, onog kojem nismo mogli zapamtiti ime pa se Andrej Plenković ljutio. Damir, jel’ bio Damir? Ne to je ovaj novi, onaj stari je bio – nevažan.

Andrej Plenković osobno je iz apsolutne političke anonimnosti i irelevantnosti izvukao tog HDZ-ovca HDZ-ovića i dao mu da bude ministar. Dao mu je u ruke ni manje ni više nego resor gospodarstva i raspolaganje svim mogućim ovlastima i privilegijama koje ta funkcija nosi – uključujući i onu da na naš račun plaća posebne savjetnike.

Savjetnike toliko moćne da dilaju javni novac kako hoće i kome hoće. Sad kada mu je još jedan u nizu loših kadrovskih odabira ekplodirao u lice – premijeru je ključna stvar oprati ruke i zaspinati kako tu nema ni HDZ-a ni Plenkovića – pa odabrati novog statista s duge liste. Što mislite, hoće li novi ministar promptno provjeriti koliko je novca, kome, po kojim kriterijima i kojim kanalima doista otišlo za oglašavanje i PR iz njegovog novog ministarstva? Ili će Habijan poslužiti samo tome da, kako to kaže premijer, potopi aferu?

Afera Mreža otvara čitav niz važnih pitanja a ključno sigurno nije to kome su curile informacije iz Ministarstva gospodarstva. Je li Lovrinčević jedini posebni savjetnik i jedini dužnosnik koji javnim novcem kupuje svoju sliku stvarnosti u medijima? Je li to što je on radio izolirani kriminalni slučaj ili sustavna praksa zarobljavanja medija javnim novcem? Postoji li efikasan način kontrole kome, koliko i kojim kanalima u medije idu javne pare? I služe li za informiranje javnosti ili za glancanje nečijeg imidža ili još gore – prikrivanje afera?

Ne budu li mediji prvi inzistirali na odgovorima na ta pitanja i razabiranju žita od kukolja u vlastitim redovima – bit ćemo na vlastitu štetu sudionici u projektu zarobljavanja države.

