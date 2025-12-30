O THOMPSONOVIM KONCERTIMA
Dragana Turkalj: Tomašević nije niti policija, niti zakonodavac, niti sudac
Zastupnica Gradske skupštine Grada Zagreba Dragana Turkalj (Nezavisna lista Marije Selak Raspudić) u N1 studiju uživo s našim Hrvojem Krešićem komentirala je trenutne političke tenzije izazvane prozivkom protiv Tomislava Tomaševića koju je uputio Marko Perković Thompson na svojem koncertu, s posebnim naglaskom na gradonačelnikove poteze.
Podsjećamo, u subotu je Marko Perković Thompson održao koncert u zagrebačkoj Areni. U publici je bilo više od 18 tisuća ljudi, a pjevač je pozvao na smjenu zagrebačke vlasti nazvavši gradonačelnika Tomislava Tomaševića i Možemo! "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista". O cijeloj situaciji oglasio se i Tomašević, a Thompsonov tim je najavio prijavu zagrebačkog gradonačelnika USKOK-u.
Situaciju je komentirala Dragana Turkalj, zastupnica Gradske skupštine:
"Cijela ta situacija se jako ispolitizirala, i tu je ideologija došla u prvi plan. Vjerojatno znate, pošla bih od nesretnog zaključka koji je donesen u studenom ove godine, izglasala ga je većina u Gradskoj skupštini, taj prijedlog zaključka predložili su klub zastupnika stranke Možemo i SDP-a, i mi smo se vrlo iznenadili, bile su kuloarske priče da će se to dogoditi, i sam gradonačelnik je najavljivao da će zabraniti taj drugi koncert."
"Politika je ušla u sferu određivanja glazbenog ukusa"
"Stalno smo s nestrpljenjem gledali skupštinske materijale kad se to najavljivalo da vidimo što će to biti. Kada je zaključak stavljen na web, gdje mi pratimo tijek pripreme za nadolazeću sjednicu, svi smo se zapravo iznenadili i vidjeli da tamo ničega nema, to su tri kratka članka, praktički dva, u kojem nije propisana niti jedna konkretna mjera koju gradonačelnik treba i može učiniti za slučaj da se u nekom javnom prostoru koriste ustaški ili fašistički simboli. Nisu navedeni ni neki drugi totalitarni režimi, a mogli su biti."
"Ja sam tada u tijeku sjednice pitala i gradonačelnika da on vjerojatno zna da će 27. prosinca biti izvedena pjesma 'Bojna Čavoglave' na onaj način na koji se inače izvodi, pitala sam ga konkretno što će on drugi dan učiniti. To je pitanje potpuno izignorirao."
"Problem je jednostavno u tome da je ovdje politika ušla u sferu pa čak i određivanja glazbenog ukusa, što ne bi trebala, a pogotovo mislimo da nije mjesto gradonačelniku tu. On nije niti policija, niti zakonodavac, niti sudac, mi imamo u našim zakonima jasno propisano što činiti kada je u pitanju govor mržnje i uporaba ovakvih simbola. On je tu žestoko stao na stranu ideologije i borbe za taj evo jedan cilj, meni je čak cijela rasprava na toj točki dnevnog reda izgledala kao neki progon vještica i obračun s jednim pjevačem. Mislim da je to sve otišlo jako daleko.
"Mi kao klub nismo za zabrane tog tipa"
"Kritiziramo njegove licemjerje, jer je on ugovorio koncert 27. prosinca, a i onaj veliki na Hipodromu, netom prije lokalnih izbora, praveći se naivan, kao da ne zna kakav je repertoar Thompsona, kao da nikad nije čuo pjesmu 'Bojna Čavoglave' ili kao da je netko njemu obećao da neće biti izvedena. Tada to pred izbore nije bio problem, to je za nas određeni politički kukavičluk - a onda kada su prošli izbori, slijede zabrane."
"Mi kao klub nismo za zabrane toga tipa, svjesni smo da ponekada u umjetničkom kontekstu imamo različito korištenje različitih simbola, i da to ovisi o kontekstu, i da to tako treba i tumačiti. Gospodin Tomašević je ovdje trebao prepustiti posao onima koji jesu za to."
Oni koji ne rade dobro - zgodno im je stavljati fokus na ovakve stvari
"Nevjerojatno je da gradonačelnik glavnog grada misli da može određivati repertoar nekome na koncertu što će pjevati, mislim da je to neviđeno, da on to nikada nije komentirao za nekoga drugoga. Ono što jesu njegove ovlasti i ono što je on mogao, bez da se skriva iza ovog zaključka skupštinske većine, kao gradonačelnik grada Zagreba, a Grad upravlja Arenom i nekim drugim javnim prostorima, naprosto ne potpisati taj ugovor i ne dozvoliti taj koncert bez puno halabuke. Nego ići u ovom smjeru, gdje se jako polarizirala javnost, koja je već polarizirana, očito je da njemu to odgovara i da je to stavljanje fokusa na ideologiju - što svi oni koji ne rade dobro i kvalitetno, zgodno im je stavljati fokus na ovakve stvari", kaže Turkalj.
