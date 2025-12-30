Dragana Turkalj: Tomašević nije niti policija, niti zakonodavac, niti sudac

"Nevjerojatno je da gradonačelnik glavnog grada misli da može određivati repertoar nekome na koncertu što će pjevati, mislim da je to neviđeno, da on to nikada nije komentirao za nekoga drugoga. Ono što jesu njegove ovlasti i ono što je on mogao, bez da se skriva iza ovog zaključka skupštinske većine, kao gradonačelnik grada Zagreba, a Grad upravlja Arenom i nekim drugim javnim prostorima, naprosto ne potpisati taj ugovor i ne dozvoliti taj koncert bez puno halabuke. Nego ići u ovom smjeru, gdje se jako polarizirala javnost, koja je već polarizirana, očito je da njemu to odgovara i da je to stavljanje fokusa na ideologiju - što svi oni koji ne rade dobro i kvalitetno, zgodno im je stavljati fokus na ovakve stvari", kaže Turkalj.