Todorić nakon nagodbe bivših direktora Agrokora: Ne bojim se, pobijedit ću
Bivši vlasnik koncerna Agrokor Ivica Todorić ocijenio je, nakon što su se trojica nekadašnjih direktora Agrokora u četvrtak nagodila u zamjenu za blaže kazne, kako ima snažne argumente i da će pobijediti na sudu u predmetu poznatom kao "veliki Agrokor".
"Podignuta je već treća optužnica koja je sramotnija od ranije podignutih. Tužiteljstvo je imalo osam godina da sazna činjenice i to su učinili, ali njima to nije dovoljno jer je činjenica da tužiteljstvo uz pomoć suda vodi protiv mene politički proces", kazao je Todorić ustvrdivši da je optužnica protiv njega neutemeljena.
Todorić je istaknuo da nije kriv, što namjerava i dokazati na Županijskom sudu u Zagrebu.
"Tužiteljstvo je na početku optužilo nas 15, a čini mi se da ću za mjesec dana biti jedini optuženik, čega se ne bojim. Sam ću se sukobiti s Plenkovićevom lažom i pobijedit ću. Moji argumenti su snažni. Ne ovisim o tužiteljstvu, sudu niti o Plenkoviću i njegovim diktatorskim pozicijama koje su uništili našu državu", dodao je.
Upitan za komentar nagodbi koje su s tužiteljstvom postigla trojica njegovih suokrivljenika, Todorić je odgovorio da ih "potpuno razumije jer su blokirane imovine i uništena zdravlja".
"Njihove nagodbe ne smatram gubitkom već svojim dobitkom. Ne postoji nitko iz nekadašnjeg Agrokora tko će reći da je Ivica Todorić za nešto kriv'', nadodao je.
Bivši član uprave Agrokora Tomislav Lučić i nekadašnji Agrokorovi direktori Alojz Pandžić i Marijan Alagušić priznali su u četvrtak krivnju zbog svojih nedjela u aferi poznatoj kao "veliki Agrokor" te su na Županijskom sudu u Zagrebu nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blaže kazne.
Lučić je na sjednici optužnog vijeća sporazumno osuđen na jedinstvenu uvjetnu kaznu od 11 mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Uz to, izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 50.000 eura, a mora platiti i 40.000 eura sudskih troškova.
Krivnju je priznao te se nagodio s tužiteljstvom i Alojzije Pandžić. Uvjetno je osuđen na jedinstvenu kaznu od devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Mora platiti i oko 50.000 eura sudskih troškova. Kako se odrekao prava na žalbu presuda je odmah postala pravomoćna.
Također, krivnju je priznao i Marijan Alagušić koji je na temelju sporazuma osuđen na uvjetnu kaznu od devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Uz to, Alagušić mora platiti i sudske troškove.
Županijski sud u Zagrebu za četvrtak je zakazao sjednicu optužnog vijeća u slučaju "veliki Agrokor" kojim su uz bivšeg vlasnika koncerna Ivice Todorića, bivšeg člana uprave koncerna Tomislava Lučića i nekadašnjih Agrokorovih direktora Alojza Pandžića i Marijana Alagušića obuhvaćeni i revizori Olivio Discordia i Sanja Hrstić.
Ukupna šteta za Agrokor preko 179 milijuna eura
Tijekom dosadašnjeg kaznenog postupka svi okrivljenici su negirali krivnju. Optužno vijeće u konačnici optužnicu može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu.
Državno odvjetništvo podignulo je krajem srpnja ove godine novu optužnicu kojom Todorića i Lučića tereti kao ključne aktere zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenje poslovnih isprava, dok se Pandžiću, Alagušiću, Discordiji i Hrstić stavlja na teret pomaganje u tim nedjelima.
Tužiteljstvo je ranije izvijestilo da je sveukupna šteta za Agrokor preko 179 milijuna eura. Podsjetilo je i da je tijekom dopune istrage provedeno novo financijsko-knjigovodstveno vještačenje čiji troškovi s PDV-om iznose nešto iznad milijun eura. Ranije, skuplje vještačenje, sud je odbacio kao nezakonit dokaz jer su ga radili vještaci koji su bili u sukobu interesa.
Prema navodima tužiteljstva, u razdoblju od 2006. do sredine 2016. godine, dvojica prvookrivljenika dogovorili su lažno predstavljanje financijskog stanja Agrokora, čime su sebi i povezanim društvima isplaćivali nepripadajuće dividende i pogodovali vlastitim interesima.
Između 2013. i 2017. Todoriću je navodno isplaćeno preko 100 milijuna eura s računa Agrokora kako bi njime otkupio dionice tvrtke od Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sve je to provedeno bez odluka nadzornih tijela, protivno zakonima i bez stvarne namjere za povrat novca, a lažnom dokumentacijom nastojali su se prikriti protuzakoniti transferi.
Todorić je, stoji u optužnici, naredio i brojne isplate gotovine sa žiro-računa švicarske tvrtke u vlasništvu Agrokora, koristeći dio novca za privatne potrebe članova svoje obitelji i osobne troškove.
Alagušić i Pandžić su, u najkraćim crtama, osiguravali "čiste" financijske izvještaje, svjesno zaključujući neistinite podatke u poslovne knjige kako bi stvorili podlogu za lažnu dobit.
Revizori Discordia i Hrstić svake su godine navodno potpisivali revizorska izvješća s povoljnim ocjenama, unatoč činjenici da su znali za lažno prikazano stanje računa i rezultate poslovanja Agrokora. Na taj način omogućili su višegodišnje izvlačenje nepripadajućih dividendi te prikrili pravu sliku poslovanja.
Riječ je o trećoj verziji optužnice u slučaju u kojem je izvorno optuženo čak 15 osoba – među njima Todorićevi sinovi i bivši vodeći ljudi Agrokora. No, nakon novih vještačenja i revizije dokaza, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu odustalo je od kaznenog progona za devetero ranije optuženih, utvrdivši da za njih nema dovoljno dokaza.
