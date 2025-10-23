Todorić nakon nagodbe bivših direktora Agrokora: Ne bojim se, pobijedit ću

"Tužiteljstvo je na početku optužilo nas 15, a čini mi se da ću za mjesec dana biti jedini optuženik, čega se ne bojim. Sam ću se sukobiti s Plenkovićevom lažom i pobijedit ću. Moji argumenti su snažni. Ne ovisim o tužiteljstvu, sudu niti o Plenkoviću i njegovim diktatorskim pozicijama koje su uništili našu državu", dodao je.