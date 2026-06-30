Tomašević otkrio do kada će raditi kafići na dan utakmice Hrvatske i Portugala

Komentirajući odluku Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), koja je srušila natječaj za projekt daljinskog očitanja vodomjera vrijedan 40 milijuna eura uz nadoplatu A1 od 66 tisuća eura, rekao je da on godišnje potpisuje više od 1000 odluka javne nabave kako bi one bile valjane, no da o njima ne odlučuje.