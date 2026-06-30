Svjetsko prvenstvo 2026.
Tomašević otkrio do kada će raditi kafići na dan utakmice Hrvatske i Portugala
Dvanaest novih vozila zagrebačke Hitne pomoći, vrijednih 1,6 milijuna eura, predstavljeno je u utorak u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu, a gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da je sredstvima iz gradskog proračuna dosad obnovljeno 70 posto voznog parka. Gradonačelnik je poručio i da će ugostiteljski objekti raditi dulje zbog utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu
Obnovljeni vozni park Hitne predstavila je zamjenica ravnateljice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba Dejana Martinić. Od 12 novih vozila, pet je namijenjeno hitnoj medicinskoj službi, a sedam sanitetskom prijevozu.
“Zadovoljavaju visoke standarde koji omogućavaju sigurnost, učinkovitost i kvalitetniju neodgodivu zdravstvenu skrb pacijentima, a našim djelatnicima bolje i sigurnije uvjete rada”, rekla je Martinić, dodavši da je potreba za daljnjim ulaganjem u vozni park Hitne iznimna.
Naglasila je i da ta vozila nisu samo prijevozno sredstvo, nego “prva ambulanta” u kojoj se vrlo često “vodi borba za ljudski život”.
Tomašević: Obnovili smo 70 posto voznog parka
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da se “nikad neće štedjeti na ulaganju u vatrogasce i hitnu pomoć", istaknuvši da je riječ o trećem ulaganju u četiri godine, pri čemu je Hitna opremljena sa 73 nova vozila.
“Obnovili smo 70 posto voznog parka Hitne i nastavljamo dok ga ne obnovimo u potpunosti”, rekao je Tomašević, dodavši da je vrijednost novih 12 vozila 1,6 milijuna eura te da se ulaganje u cijelosti financira iz gradskog proračuna.
Upitana o broju medicinskih intervencija uslijed toplinskog vala, Martinić je rekla da prošlog tjedna nije bio veći od uobičajenog.
“Ovaj vikend je čak bio manji broj intervencija nego što je to uobičajeno za vikend”, rekla je dodavši da do većina intervencija dolazi u poslijepodnevnim satima, kada se građani vraćaju s posla.
Dolenec najavila formalizaciju mjera
Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec iznijela je podatke o rezultatima odluke Grada o besplatnim muzejima i bazenima tijekom vikenda.
“Što se tiče bazena, posjećenost je za vikend bila dvostruko veća, a u muzejima čak tri puta veća”, rekla je te najavila “formalizaciju takvog postupanja zbog temperatura koje su bez presedana”.
Osvrnula se i na važnost ozelenjavanja grada, odnosno “progušćivanja urbanih šuma”, rekavši da je Grad odredio tim koji se bavi toplinskim otocima. Kao primjer kvarta kojem su oni najpotrebniji izdvojila je Lanište, s velikim brojem betoniranih i manjkom “upojnih površina”.
Odgovarajući na optužbe zagrebačkog HDZ-a da optužbama protiv Medikola “Kekini pokušavaju rušiti državu”, Tomašević je rekao da je to “potpuno nevjerojatno” jer implicira da je “HDZ poistovjetio Medikol s hrvatskom državom”.
“Ako netko toliko godina svjesno ne kupuje PET-CT uređaje kako bi privatna klinika profitirala, građani dobro razumiju zašto je to tako, što ih očito boli pa su krenuli s ad hominem napadima”, ustvrdio je.
Tomašević: Ugostiteljski objekti će raditi do 4 ujutro
Komentirajući odluku Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), koja je srušila natječaj za projekt daljinskog očitanja vodomjera vrijedan 40 milijuna eura uz nadoplatu A1 od 66 tisuća eura, rekao je da on godišnje potpisuje više od 1000 odluka javne nabave kako bi one bile valjane, no da o njima ne odlučuje.
“Događa se da DKOM vrati javnu nabavu na ponovno postupanje. Upravo u Heinzelovoj, gdje se nalazimo, DKOM je poništio odluku za gradnju nove tramvajske pruge. Naravno da će Ured za javnu nabavu postupiti prema njihovim uputama”, zaključio je zagrebački gradonačelnik.
Komentirajući radno vrijeme ugostiteljskih objekata u danima kada će se igrati utakmice Svjetskog prvenstva, Tomašević je najavio da će raditi do 4 ujutro kako bi u knock-out fazi natjecanja, u slučaju produžetaka, i dalje bili otvoreni za navijače.
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