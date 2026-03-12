Oglas

NAKON DERBIJA

Torcida napadnuta u BiH: Sumnjalo se na Delije, a onda se otkrilo tko zapravo stoji iza napada

author
N1 Info
|
12. ožu. 2026. 09:56
PXL_220226_147139874
Sime Zelic/PIXSELL

Na Kupresu je u nedjelju navečer došlo do navijačkog sukoba, objavio je poznati navijački portal Hooligans.cz, koji je u prvoj verziji tvrdio da su se sukobili navijači Crvene zvezde i Hajduka.

Oglas

Podsjetimo, navijači ta dva kluba nedavno su se sukobili i u Tuzli, kada su se Delije vraćale s europskog gostovanja. Tada je u incidentu sudjelovalo više stotina osoba, a policija je privela nekoliko sudionika, dok je nekoliko navijača Crvene zvezde ozlijeđeno.

Ipak, objava o sukobu na Kupresu ubrzo je uklonjena s portala, nakon čega su se pojavile nove informacije o tome tko je zapravo stajao iza napada.

Prema tim navodima, navijače Hajduka navodno su napali navijači Dinama. Neslužbene informacije govore kako je u incidentu oštećeno nekoliko automobila, ali srećom nije bilo ozlijeđenih. Navodno su napadači bili naoružani palicama i bokserima, prenosi tportal.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
BBB Delije Torcida

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ