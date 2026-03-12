Torcida napadnuta u BiH: Sumnjalo se na Delije, a onda se otkrilo tko zapravo stoji iza napada

Na Kupresu je u nedjelju navečer došlo do navijačkog sukoba, objavio je poznati navijački portal Hooligans.cz, koji je u prvoj verziji tvrdio da su se sukobili navijači Crvene zvezde i Hajduka.
Podsjetimo, navijači ta dva kluba nedavno su se sukobili i u Tuzli, kada su se Delije vraćale s europskog gostovanja. Tada je u incidentu sudjelovalo više stotina osoba, a policija je privela nekoliko sudionika, dok je nekoliko navijača Crvene zvezde ozlijeđeno.
Ipak, objava o sukobu na Kupresu ubrzo je uklonjena s portala, nakon čega su se pojavile nove informacije o tome tko je zapravo stajao iza napada.
Prema tim navodima, navijače Hajduka navodno su napali navijači Dinama. Neslužbene informacije govore kako je u incidentu oštećeno nekoliko automobila, ali srećom nije bilo ozlijeđenih. Navodno su napadači bili naoružani palicama i bokserima, prenosi tportal.
