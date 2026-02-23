Svi torcidaši priznali krivnju za napad na Delije, za slobodu moraju platiti po 4500€

Kako je za Hinu potvrdio odvjetnik Mirko Lekić, proteklih tjedan dana odvjetnički tim pripadnika Torcide pregovarao je s pripadnicima Tužiteljstva Tuzlanske županije kako bi se postigla nagodba koja bi uključivala priznanje krivnje uz uvjet da im se dodijeli kazna zatvora od tri mjeseca. U ponedjeljak je o tome održano ročište pred nadležnim Općinskim sudom u Živinicama, gdje je potvrđen taj dogovor.