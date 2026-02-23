Svi torcidaši priznali krivnju za napad na Delije, za slobodu moraju platiti po 4500€

Svih četrnaest navijača Hajduka priznalo je krivnju te je osuđeno na tri mjeseca zatvora pred Općinskim sudom u Živinicama zbog nedavnog napada na pripadnike navijačke skupine Crvene zvezde, no mogli bi uskoro biti pušteni iz pritvora nakon što svaki pojedinačno uplati oko 4500 eura za otkup kazne.
Tjedan dana pregovora s tužiteljstvom
Kako je za Hinu potvrdio odvjetnik Mirko Lekić, proteklih tjedan dana odvjetnički tim pripadnika Torcide pregovarao je s pripadnicima Tužiteljstva Tuzlanske županije kako bi se postigla nagodba koja bi uključivala priznanje krivnje uz uvjet da im se dodijeli kazna zatvora od tri mjeseca. U ponedjeljak je o tome održano ročište pred nadležnim Općinskim sudom u Živinicama, gdje je potvrđen taj dogovor.
"Sud je prihvatio taj sporazum. Izrekao je kaznu od tri mjeseca zatvora. Njima će biti uračunato ovo vrijeme što su proveli u pritvoru", rekao je Lekić za Hinu.
Napad kod Tuzle, 14 u pritvoru
Pripadnici Torcide napali su navijače Crvene zvezde 24. siječnja nedaleko Zračne luke Tuzla, pri čemu je više osoba ozlijeđeno, a među njima bio je i jedan pripadnik policije. Tada je privedeno više od 90 sudionika nereda, a njih 14 zadržano je u pritvoru. Od njih jedanaestorica imaju prebivalište u Hrvatskoj, trojica u BiH.
Odvjetnik Lekić pojasnio je da će odvjetnici odmah nakon što im bude dostavljena pismena presuda Općinskog suda pokrenuti zahtjev za otkupom kazne, što je u BiH moguće ako je izrečena kazna do godinu dana zatvora.
"Nakon što sud to odobri, ide otkup kazne oko 150 maraka, oko 75 eura, po jednome danu i kad uplate taj iznos mogu na slobodu", izjavio je odvjetnik Lekić.
S obzirom na to da su već proveli mjesec dana u pritvoru, svaki pripadnik Torcide morat će uplatiti po oko 4500 eura kako bi izašao na slobodu.
