Oglas

kobno lijevo skretanje

Tri osobe teško ozlijeđene u nesreći kod Našica: 15-godišnjakinja se bori za život

author
Hina
|
08. pro. 2025. 12:41
tragovi kočenja
Unsplash/Ilustracija

Tri osobe su teško ozlijeđene u sudaru dva automobila u nedjelju popodne u Vukojevcima, na našičkom području, od kojih je 15-godišnja putnica iz jednog vozila zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska Policijska uprava.

Oglas

35-godišnji vozač

Prometna nesreća dogodila se na raskrižju Tomislavove i Radićeve ulice u Vukojevcima kada 35-godišnji vozač osobnog automobila na raskrižju skretao ulijevo, a da prethodno nije propustio vozilo koje je nepropisnom brzinom dolazilo iz suprotnog smjera, i s kojim je upravljao 54-godišnji vozač.  

Automobil, kojim je upravljao 54-godišnjak, tada je udario u desnu bočnu stranu vozla 35-godišnjaka, a nakon sudara 54-godišnji vozač je s osobnim automobilom sletio u odvodni kanal, pri čemu je udario u prometni znak, a potom i u most obližnjeg kolnog ulaza.

Putnici nisu bili vezani

U prometnoj nesreći 54-godišnji vozač i suvozač teško su ozlijeđeni, a 15-godišnja putnica iz istog vozila zadobila je teške i po život opasne ozljede.

Očevidom prometne nesreće utvrđeno je da 54-godišnji vozač i putnica u trenutku sudara nisu koristili sigurnosni pojas, a nastavlja se daljnje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove prometne nesreće, napominju u policiji.

Teme
našice prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ