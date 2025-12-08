Tri osobe teško ozlijeđene u nesreći kod Našica: 15-godišnjakinja se bori za život

Prometna nesreća dogodila se na raskrižju Tomislavove i Radićeve ulice u Vukojevcima kada 35-godišnji vozač osobnog automobila na raskrižju skretao ulijevo, a da prethodno nije propustio vozilo koje je nepropisnom brzinom dolazilo iz suprotnog smjera, i s kojim je upravljao 54-godišnji vozač.