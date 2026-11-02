Stigla presuda Vrhovnog suda o štrajku. Holding zadovoljan: "Nadamo se dogovoru"

Ranije danas su iz Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće izvijestili da "primaju na znanje" odluku Vrhovnog suda kojom je potvrđena prvostupanjska presuda o nezakonitosti štrajka krajem rujna ove godine, ali da ona ne mijenja njihove temeljne ciljeve - poboljšanje plaća i uvjeta rada. Sindikalci su izvijestili da će nastaviti socijalni dijalog s poslodavcem, a da ovotjedni sastanak smatraju ''važnom prilikom" za nastavak konstruktivnih pregovora i pronalaženje konkretnih rješenja za pitanja od neposredne važnosti za radnike.