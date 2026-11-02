potvrda prvostupanjske presude
Stigla presuda Vrhovnog suda o štrajku. Holding zadovoljan: "Nadamo se dogovoru"
Iz Zagrebačkog holdinga izvijestili su u ponedjeljak da su zaprimili presudu Vrhovnog suda RH kojom je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda od 30. rujna prema kojoj je štrajk kojeg su organizirali reprezentativni sindikati u Zagrebačkom holdingu bio nezakonit.
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Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković rekao je da su u Holdingu zadovoljni presudom te da slijedi nastavak socijalnog dijaloga.
„Zadovoljni smo ovakvom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Pred nama je nastavak socijalnog dijaloga u cilju potpisivanja novog Kolektivnog ugovora radnika Zagrebačkog holdinga", kazao je Novaković te izrazio nadu u dogovor sa sindikatima.
"Nadamo da ćemo s reprezentativnim sindikatima postići dogovor o daljnjem poboljšanju materijalnog položaja radnika, uz očuvanje financijske stabilnosti poslovanja”, naglasio je.
Radnici "Čistoće" i ZET-a su krajem rujna stupili u štrajk nezadovoljni osnovicom plaća i drugim uvjetima rada koje su im uprave poduzeća nudile u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je obustavljen nakon tri dana kada je stigla prva sudska odluka kojom je isti proglašen nezakonitim.
Ranije danas su iz Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće izvijestili da "primaju na znanje" odluku Vrhovnog suda kojom je potvrđena prvostupanjska presuda o nezakonitosti štrajka krajem rujna ove godine, ali da ona ne mijenja njihove temeljne ciljeve - poboljšanje plaća i uvjeta rada. Sindikalci su izvijestili da će nastaviti socijalni dijalog s poslodavcem, a da ovotjedni sastanak smatraju ''važnom prilikom" za nastavak konstruktivnih pregovora i pronalaženje konkretnih rješenja za pitanja od neposredne važnosti za radnike.
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