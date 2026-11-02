Oglas

potvrda prvostupanjske presude

Stigla presuda Vrhovnog suda o štrajku. Holding zadovoljan: "Nadamo se dogovoru"

author
Hina
|
02. stu. 2026. 16:57
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
30.9.2026. - Zagreb, Hrvatska - Izlazak kamiona Cistoce na teren, nakon sudske presude o nezakonitom strajku. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

Iz Zagrebačkog holdinga izvijestili su u ponedjeljak da su zaprimili presudu Vrhovnog suda RH kojom je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda od 30. rujna prema kojoj je štrajk kojeg su organizirali reprezentativni sindikati u Zagrebačkom holdingu bio nezakonit.

Oglas

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković rekao je da su u Holdingu zadovoljni presudom te da slijedi nastavak socijalnog dijaloga.

„Zadovoljni smo ovakvom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Pred nama je nastavak socijalnog dijaloga u cilju potpisivanja novog Kolektivnog ugovora radnika Zagrebačkog holdinga", kazao je Novaković te izrazio nadu u dogovor sa sindikatima.

"Nadamo da ćemo s reprezentativnim sindikatima postići dogovor o daljnjem poboljšanju materijalnog položaja radnika, uz očuvanje financijske stabilnosti poslovanja”, naglasio je.

Radnici "Čistoće" i ZET-a su krajem rujna stupili u štrajk nezadovoljni osnovicom plaća i drugim uvjetima rada koje su im uprave poduzeća nudile u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je obustavljen nakon tri dana kada je stigla prva sudska odluka kojom je isti proglašen nezakonitim.

Ranije danas su iz Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće izvijestili da "primaju na znanje" odluku Vrhovnog suda kojom je potvrđena prvostupanjska presuda o nezakonitosti štrajka krajem rujna ove godine, ali da ona ne mijenja njihove temeljne ciljeve - poboljšanje plaća i uvjeta rada. Sindikalci su izvijestili da će nastaviti socijalni dijalog s poslodavcem, a da ovotjedni sastanak smatraju ''važnom prilikom" za nastavak konstruktivnih pregovora i pronalaženje konkretnih rješenja za pitanja od neposredne važnosti za radnike.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
presuda presuda vrhovnog suda vrhovni sud zagrebački holding štrajk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ