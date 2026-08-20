U Poznanovcu ne mogu otvoriti prozore zbog otpada. Tko je odgovoran? "Ne usudim se piti vodu, sve smrdi"

"Upozoravao sam na ovu situaciju od 2019. godine. Obratio sam se svim institucijama. Obratio sam se i županu, i inspekcijama, glavnom državnom inspektoru, obratio sam se premijeru za pomoć. Svi su znali za Poznanovec. I svi su meni odgovarali da je sve okej", kaže Darko Ban, bivši načelnik Općine.