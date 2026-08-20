4500 tona
U Poznanovcu ne mogu otvoriti prozore zbog otpada. Tko je odgovoran? "Ne usudim se piti vodu, sve smrdi"
Godinama upozoravaju, tvrde da ne mogu otvoriti prozore, a neki kažu da se boje piti i vodu. Mještani Poznanovca žive uz gomile otpada, dok se sada otvara i kaznena istraga zbog više od 4500 tona opasnog otpada uvezenog iz Slovenije. DORH istražuje troje ljudi i jednu tvrtku, a dok institucije utvrđuju tko je odgovoran, politika već prebacuje krivnju s jedne strane na drugu.
HDZ proziva SDP-ovu županijsku vlast zbog dozvola, SDP uzvraća da njihovi dužnosnici nisu obuhvaćeni istragom. Iza političkih optužbi ostaju mještani koji godinama žive uz smrad i strah – i pitanje koje se stalno ponavlja: tko će konačno odgovarati i kada će se otpad maknuti?
Na gomilanje otpada godinama upozoravaju i mještani Poznanovca, mjesta u općini Bedekovčina. Smrad smo i sami osjetili, a mještani kažu: godinama žive uz otpad, strah i pitanja na koja nitko ne daje odgovor.
"Kako se nosim? Nikako. Tu je smrad, tu su mala deca... Trebalo se to maknuti. Ne znam uopće više što bih vam rekla", kaže jedna mještanka.
"Evo, ja se ne usudim vodu piti na radnom mjestu zbog zagađenja, sve smrdi", ističe.
Sada je u slučaj ušao i DORH. Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru otvorilo je istragu protiv troje ljudi i jedne zagrebačke tvrtke zbog sumnje da su od 2021. do 2024. iz Slovenije u Hrvatsku nezakonito uvezli više od 4.500 tona opasnog otpada.
Tko je odgovoran?
Novoizabrani HDZ-ov načelnik Bedekovčine Željko Odak odgovornost usmjerava prema županijskom upravnom odjelu koji je izdavao dozvole za gospodarenje otpadom.
U međuvremenu su izvidi pokazali da je, osim ostalog otpada, dopreman i opasni otpad koji sadrži takozvane vječne kemikalije. A sve se to događalo u vrijeme kada je na čelu Bedekovčine bio SDP-ov Darko Ban, koji tvrdi da je na problem upozoravao godinama.
"Upozoravao sam na ovu situaciju od 2019. godine. Obratio sam se svim institucijama. Obratio sam se i županu, i inspekcijama, glavnom državnom inspektoru, obratio sam se premijeru za pomoć. Svi su znali za Poznanovec. I svi su meni odgovarali da je sve okej", kaže Darko Ban, bivši načelnik Općine.
"Općina Bedekovčina pokrenula je tri puta sudski postupak da se te dozvole ponište. I tri puta smo u tome uspjeli. Postoji dokaz", dodaje.
HDZ sada upravo u tim dozvolama vidi odgovornost SDP-ove županijske vlasti. Na društvenim mrežama prozivaju Krapinsko-zagorsku županiju. U istom kontekstu HDZ proziva i tadašnjeg županijskog pročelnika Stjepana Bručića, koji je 2025. priznao krivnju za krivotvorenje službene dokumentacije.
"Resorno ministarstvo poništilo je čak četiri dozvole koje su za eko-bombu Poznanovec izdale SDP-ove županijske službe, a svaki put bi ih ponovno izdala. U toj je aferi – što Hajdaš "zaboravlja" – županijski pročelnik pravomoćno osuđen za krivotvorenje dokumentacije kako bi se prikrilo odlaganje ilegalnog otpada i trovanje Hrvatskog zagorja!", poručili su iz HDZ-a.
SDP uzvraća: istraga DORH-a nije otvorena protiv niti jednog od SDP-ovih dužnosnika.
To je klasičan HDZ-ov spin. Dakle, mi smo jučer rekli, oni stalno sad izmišljaju nekakve afere, dakle, kvazi afere. Vidjeli smo da je državno odvjetništvo jučer otvorilo istragu. U toj istrazi nema nikakvih radnji, koliko sam vidio, ni protiv Krapinsko-zagorske županije, ni protiv SDP-ovih dužnosnika, ni protiv SDP-a", kaže SDP-ov Saša Dujić.
No pitanje Poznanovca otvara mnogo širi problem: što se događa s otpadom kada jednom uđe u sustav? Oporba upozorava da nema potpune kontrole njegova puta, odnosno da nije osigurana potpuna sljedivost od ulaska otpada do njegove konačne obrade.
"To pokazuje da je stvoren sustav državnih institucija s privatnim kompanijama, koje su Hrvatsku zapravo napravile ne samo europskim smetlištem, nego i smetlištem domaćih kompanija", kaže Zvonimir Troskot iz Mosta.
I dok se otvara prostor za nova politička prepucavanja i spinove, ovi ljudi ostaju na drugoj strani medalje. Izmoreni neučinkovitošću sustava, smradom i strahom da će problem još godinama ostati pred njihovim vratima.
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