IZVANREDNA SJEDNICA
Vučković: "Ljude truju kriminalci, a ovaj sustav otkriva te kriminalce"
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u četvrtak je u Saboru odbacila optužbe oporbe da su institucije zakazale u slučaju otpada u Gospiću, istaknuvši da Ministarstvo nije napravilo propuste te da su postupci sanacije bili uvjetovani suradnjom s istražnim tijelima.
Vučković je na početku izvanredne sjednice Sabora sazvane na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog i ilegalnog otpada u Gospiću i okolici iznijela kronologiju postupanja u slučaju Gospić.
Državni inspektorat je Ministarstvu u svibnju 2025. godine dostavio inspekcijska rješenja za šest lokacija koje su trebale biti uvrštene u izmjene Plana gospodarenja otpadom.
U lipnju je Fond za zaštitu okoliša nadležnom istražnom tijelu uputio zahtjev za očitovanjem postoje li zapreke za poduzimanje sanacijskih aktivnosti na prioritetnim lokacijama, među kojima su i Gospić, Poznanovec, Benkovac, Lovinac, Pazin, Lovinac i Samobor, pri čemu, kazala je, zapreke nisu postojale jedino za sanaciju u Samoboru i Pazinu.
Napomenula je kako je u lipnju 2023. Ministarstvu, na čijem čelu tada nije bila ona, stigla primjedba građana vezana uz Gospić, koja je proslijeđena Državnom inspektoratu, a nakon čega je, naglasila je, uslijedila suradnja s istražnim tijelima.
"Dakle, nije riječ o međunarodnoj akciji već o međunarodnoj suradnji. Hrvatska policija upozorila je Europol i aktivno doprinijela raščišćavanju ove situacije", poručila je.
Tek je u listopadu 2025. godine, dodala je, došla obavijest nadležnog istražnog tijela da zapreke više ne postoje za Gospić i Poznanovec te je Ministarstvo u studenom iste godine donijelo odluku o sanaciji Gospića i Poznanovca.
"Te je Fond počeo s provedbom detaljnog istraživanja tržišta, kako je jedino bilo moguće, koje je trajalo do siječnja 2026. Što se tiče zakopanog otpada, Fond je obavljao dodatne sastanke kod nadležnih istražnih tijela, koji su rezultirali dostavom dijelova vještačenja i izvješća Geotehničkog fakulteta, a tek u kolovozu smo dobili potpuno izvješće. S time su se stekli uvjeti da se pripremi nabava i za zakopani dio otpada", rekla je.
U veljači je objavljen prvi otvoreni postupak javne nabave i za Gospić i Poznanovec. Ministrica je poručila kako je predviđeno vrijeme za uklanjanje 13.200 tona otpada u Poznanovcu 16 mjeseci te da je stigla jedna ponuda.
O planu i vremenskom tijeku sanacije otpada u Gospiću moći će se reći za pet dana, kada istječi drugi postupak javne nabave, dodala je resorna ministrica.
"Nadam se da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Što se tiče nabave za pokrov, koja se radi po mišljenju stručnjaka, pregovarački postupak je upravo započeo", dodala je.
Do kraja 2026., kazala je, pristupit će se i izradi plana sanacije odlagališta u Benkovcu.
Naglasila je i kako je u tijeku provedba izvanrednog monitoringa podzemnih voda te da se nadziru podzemne vode i na većim dubinama do 350 metara blizu odlagališta. Istaknula je i da sva mjerenja pokazuju da je i zrak u Gospiću ispravan, najavivši daljnja mjerenja i tla, zraka i vode.
Najavila je i izmjene Zakona o gospodarenju otpadom kojima je predviđen, rekla je, puno stroži nadzor, kontrola prekograničnog prometa, promjene u financijskim jamstvima, videonadzori, GPS praćenje vožnje...
Na prozivke oporbe da su institucije reagirale tek nakon upozorenja i prijava građana te upite SDP-ovih zastupnika zašto Ministarstvo nije reagiralo sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, ministrica je poručila kako se u svim ovakvim slučajevima i "crnim točkama" postupa prema Zakonu o gospodarenju otpadom, pri tom naglasivši kako treba vjerovati institucijama.
"Poučeni iskustvom Dugog Rata i uspjehom posljednjih sanacija koje obavlja Vlada postupamo po Zakonu o gospodarenju otpadom u sanacijskim aktivnosti, a ne Zakonu o zaštiti okoliša. Ako griješimo, dokažite. Ministarstvo nije napravilo niti jedan propust", poručila je.
Istaknula i je kako Ministarstvo nije izdalo nijednu dozvolu. SDP-ov Arsen Bauk upitao ju je smatra li dobrim što je inspekcija zaštite okoliša izdvojena iz Ministarstva i stavljena pod Državni inspektorat te "trebaju li građani vjerovati institucijama kojima ste na čelu vi ili onima kojima je na čelu Mikulić (bivši glavni državni inspektor)".
"Državni inspektorat funkcionira na način da je moguće u kraćem vremenu obaviti više povezanih nadzora i to je temeljni smisao, a onaj tko je kršio zakon treba odgovarati", odgovorila je ministrica.
SDP-ova Ivana Marković ustvrdila je kako slučaj Gospić nije samo ekološki skandal već izdaja nacionalnih interesa.
Sandra Benčić (Možemo!) navela je kako je 2024. uvezeno 870.000 tona tuđeg otpada, od čega 720.000 tona na notifikacijski postupak za koji država daje suglasnost, upitavši ministricu zna li za svaku od tih tona gdje je točno završila.
"Sljedivost tokova otpada bilo potrebno unaprijediti, mi smo osim izmjena Zakona pripremili i izmjene Pravilnika o gospodarenju otpadom, kojim se stavlja obveza obrađivaču način na koji se postupa s otpadom", rekla je Vučković.
Odbacila je teze da sustav truje ljude. "Truju ih kriminalci, a ovaj sustav otkriva te kriminalce", ustvrdila je.
Mostov Ante Kujundžić i Damir Bakić (Možemo!) konstatirali su kako u cijeloj ovoj priči ispada da nitko nije odgovoran, upitavši kako ministrica može garantirati da se ista stvar neće u budućnosti ponoviti.
"Državni inspektorat je u u slučajevima Gospić i Poznanovec postupao i nalagao ukidanje dozvola", odgovorila je Vučković, a na opaske o sanaciji na teret poreznih obveznika istaknula je kako država u tim slučajevima provodi založna prava.
Ministrica je poručila kako se radi o kompleksnom problemu te da nije lako zbrinuti sav taj otpad. "Nemamo odlagališta opasnog otpada i energane, netko će pitati zašto, a sutra kad dođu takvi objekti u procjenu utjecaja na okoliš, pola će voditi prosvjede", istaknula je.
Marin Miletić (Most) prozvao ju je jer nije bila u Gospiću dok "banditi i mafija truju Liku i Hrvatsku", a ministrica poručila kako se ona ne naslikava i ne proziva ljude kao on. "Za razliku od vas, ja provodim sve svoje zadaće, otkrivam afere, saniram, sanirat ćemo i ovu", rekla je Vučković, a Miletić naglasio kako je aferu u Gospiću otkrio njihov zastupnik Zvonimir Troskot.
Na upit HDZ-ova Josipa Borića tko je donio odluku o odgodi sanacije odlagališta i postoji li pisani zahtjev DORH-a, Vučković je poručila kako postoji pisana dokumentacija između Ministarstva i istražnih tijela.
HDZ-ovci zastupnici uzvratili su podsjetnikom na slučaj Ciglane Perušić, koja je bila u vlasništvu Alojza Dončića, punca aktualnog predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, a koji je u vrijeme odlaganja otpada na toj lokaciji bio ministar, kao i na obećanja Možemo! o zatvaranju odlagališta Jakuševec.
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