Vučković: "Ljude truju kriminalci, a ovaj sustav otkriva te kriminalce"

"Te je Fond počeo s provedbom detaljnog istraživanja tržišta, kako je jedino bilo moguće, koje je trajalo do siječnja 2026. Što se tiče zakopanog otpada, Fond je obavljao dodatne sastanke kod nadležnih istražnih tijela, koji su rezultirali dostavom dijelova vještačenja i izvješća Geotehničkog fakulteta, a tek u kolovozu smo dobili potpuno izvješće. S time su se stekli uvjeti da se pripremi nabava i za zakopani dio otpada", rekla je.