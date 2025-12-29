Oglas

Osijek

Uličnim sviračima iz Srbije otkazan boravak u Hrvatskoj i zabranjen ulaz

Hina
29. pro. 2025. 11:16
Policija MUP
MUP / Ilustracija

Skupini uličnih svirača iz Srbije, koji su u Osijeku na Badnjak zatečeni bez propisanih isprava za boravak i rad, otkazan je boravak i zabranjen ulazak u Hrvatsku u trajanju od tri mjeseca, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska policija.

Policija je 24. prosinca zaprimila dojavu da ulični trubači sviraju u Osijeku, na Vijencu Ivana Meštrovića. Na mjestu dojave zatečeno je pet svirača, državljana Srbije u dobi od 57, 51, 48, 46 i 20 godina, koji su pozvani u policijsku postaju kako bi se utvrdile okolnosti njihova boravka u Hrvatskoj.

Utvrđeno je da su došli u Hrvatsku sa ciljem sviranja po ulicama i ugostiteljskim objektima kako bi zaradili novac, a da pritom nisu imali dozvole za boravak i rad, niti potvrdu o prijavi rada.

S obzirom da je utvrđeno kako ne opravdavaju svrhu i uvjete ulaska i kratkotrajnog boravka u Hrvatskoj, proveden je upravni postupak u kojem su za svih pet državljana Srbije donesena rješenja o otkazu boravka u Hrvatskoj.

Rješenjima je sviračima otkazan kratkotrajni boravak, izrečena zabrana ulaska i boravka u trajanju od tri mjeseca te im je određen rok za dragovoljni odlazak od sedam dana, u kojim su dužni napustiti Europski gospodarski pojas, napominju u policiji.

Državljani Srbije Osijek Ulični trubači Zabrana ulaska

