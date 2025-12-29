Uličnim sviračima iz Srbije otkazan boravak u Hrvatskoj i zabranjen ulaz

Policija je 24. prosinca zaprimila dojavu da ulični trubači sviraju u Osijeku, na Vijencu Ivana Meštrovića. Na mjestu dojave zatečeno je pet svirača, državljana Srbije u dobi od 57, 51, 48, 46 i 20 godina, koji su pozvani u policijsku postaju kako bi se utvrdile okolnosti njihova boravka u Hrvatskoj.