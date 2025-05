Umirovljenici o odlasku u dom: “S ovom mirovinom može se samo ispod mosta”

Podijeli :

Čak 30 posto anketiranih umirovljenika pristalo bi na smještaj u domu za starije, ali samo u javnoj ustanovi. Dodatnih 20 posto kaže da bi otišlo u u dom, jer ne žele biti na teret bližnjima. Oko 28 posto ispitanih pak kaže da ne bi pristalo, zato što od mirovine nemaju dovoljno za smještaj. S ovakvim mirovinama, poručuju, mogu samo ispod mosta.

Umirovljenici su podijeljenog mišljenja o preseljenju u dom za starije osobe. Riječ je o velikoj odluci, ogromnoj životnoj promjeni, a često i o nužnosti. Starije osobe ne žele biti na teret, ali često nemaju dovoljno novca za smještaj u domu. Cijene su već odavno prešle 500 eura u prosjeku pa mnogi nisu spremni dati cijelu mirovinu za smještaj. Privatni domovi dvostruko su skuplji, a usluga je često lošija. Cijene domova za starije su lani naglo porasle diljem Hrvatske. Saznali smo hoće li ove godine biti promjena u decentraliziranim domovima u četiri najveća grada, Zagrebu, Splitu, Rijeku i Osijeku, piše Mirovina.hr.

Čak 28 posto nema dovoljno za platiti smještaj u domu

Oni koji nemaju dovoljno od mirovine, moraju opet financijski ovisiti o bližnjima. S druge strane, bližnjima je ponekad lakše plaćati dom, nego preuzeti na sebe skrb o starijim i nemoćnim roditeljima, djedovima i bakama. Bi li pristali na smještaj u domu za starije, provjerili smo u anketi na našem portalu. Da o ovoj temi stariji građani razmišljaju, potvrđuje broj od oko 2.300 anketiranih.

Čak 30 posto ispitanih pristalo bi na smještaj, ali samo pod uvjetom da je riječ o javnoj ustanovi, kakve su decentralizirani, županijski domovi za starije, ali ne bi pristali na privatni dom. Dodatnih oko 20 posto kaže da bi pristali na smještaj u domu za starije, s argumentom da ne treba biti na teret bližnjima. Oko 28 posto anketiranih pak kaže da ne bi pristalo, zato što si to ne mogu priuštiti od mirovine. Svaki peti čitatelj kaže da bi možda otišao živjeti u dom za starije, ali kada bi uvjeti u domovima bili bolji. Manje od jedan posto, točnije 16 ispitanih, reklo je da već žive u domu za starije osobe.

Umirovljenici su ovu temu komentirali i na našoj Facebook stranici u sklopu objavljenog teksta o domu u Pitomači koji radi unatoč zabrani, o čemu smo pisali ovdje. Na uvjete se požalio prijatelj jednog korisnika. Dom je prijavio, a reagirale su i službe koje su domu još ranije zabranile rad. Da sve nije bajno ni u županijskim domovima, posvjedočila je za naš portal zaposlenica gradskog doma Centar u Zagrebu.

“Što s ovom mirovinom? Može se samo ispod mosta”, komentirala je Zvjezdana.

Nadovezali su se i ostali s komentarima da u privatni dom za starije ne žele ići i da bi država trebala konačno izgraditi više domova za starije. Mnogi ne žele, kažu, biti na teret djeci, ali pitaju se što se to događa u domovima i što rade inspekcije. Drugi se pak plaše odlaska u dom, jer misle da je to za ‘lijenčine’ i da će tamo brže umrijeti. Čitatelji ukazuju i da je hrana u domovima jednolična, s vrlo malo mesa i voća.

“Vlada nema odgovor na potrebu ljudi za smještaj u domove, palijativna skrb ne postoji. Bez plana, volje i želje da ljudima koji su stvarali pruži dostojanstvenu starost, od mirovina do smještaja. Zato se i događaju slučajevi ubožnica koje gore, gdje su nepokretne osobe na milost nestručnog osoblja, država to tolerira jer se ne žele baviti s time, to je ne-tema i kako je rekao premijer “baš me briga””, rekla je Štefica.

