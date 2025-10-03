Oglas

ROBERT MARČELJA

USKOK pokrenuo istragu protiv bivšeg načelnika Jelenja zbog zlouporabe položaja

author
Hina
|
03. lis. 2025. 09:40
Uskok je u petak, nakon policijske prijave, pokrenuo istragu protiv načelnika Općine Jelenje Roberta Marčelje (PGS-SDP) zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitet, objavilo kako sumnja da je, od studenoga 2020. do travnja 2022. u Jelenju i Rijeci, kao jedini član skupštine i načelnik općine, Marčelja poduzeo radnje kako bi jednoj osobi onemogućio naplatu pravomoćnog potraživanja od preko 213.000 kuna (oko 28.000 eura) s pripadajućim kamatama od komunalnog društva u vlasništvu općine.

Istražitelji sumnjaju da je prije podnošenja zahtjeva za naplatu FINA-i, načelnik inicirao osnivanje novog komunalnog društva, tvrdeći vijećnicima kako je to potrebno zbog neometanog pružanja usluga te potom Trgovačkom sudu kao predstavnik općine izdao lažnu izjavu o nepostojanju dugovanja, iako je znao za postojeće obveze.

Nakon osnivanja druge komunalne tvrtke, općinsko vijeće mijenja odluku o komunalnim djelatnostima te se poslovanje i imovina prvog društva prenose na novoosnovano, a početno društvo biva izbrisano iz sudskog registra nakon provedenog stečaja.

„Na opisani način okrivljenik je, koristeći se dvostrukom ulogom općinskog načelnika i jedinog člana skupštine dvaju društava, jednoj osobi onemogućio naplatu potraživanja koja je ostvarila prema prvom društvu i tako joj prouzročio štetu u iznosu od najmanje 28.397 eura uvećanom za pripadajuće zatezne kamate”, objavio je Uskok.

Teme
USKOK robert marčelja

