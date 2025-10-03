USKOK pokrenuo istragu protiv bivšeg načelnika Jelenja zbog zlouporabe položaja

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitet, objavilo kako sumnja da je, od studenoga 2020. do travnja 2022. u Jelenju i Rijeci, kao jedini član skupštine i načelnik općine, Marčelja poduzeo radnje kako bi jednoj osobi onemogućio naplatu pravomoćnog potraživanja od preko 213.000 kuna (oko 28.000 eura) s pripadajućim kamatama od komunalnog društva u vlasništvu općine.