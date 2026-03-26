Usvojen Plan gospodarenja otpadom. Herman: "Mi dan-danas ne znamo..."

Gradonačelnik Tomašević poručio je da se u Planu definiraju ključni objekti, a najbitniji je Centar za gospodarenje otpadom u Resniku koji je već u proceduri pripreme projektne dokumentacije i dobio je "zeleno svjetlo" od Ministarstva zaštite okoliša. Naglasio je da taj Centar ima tri postrojenja te da nema energane. Što se tiče energane, rekao je da su pokrenuli studiju koja je pred završetkom i već sada pokazuje da će vjerojatno Grad "morati ići u vlastitu investiciju". Još uvijek se razmatraju lokacije energane i različite vrste tehnologija, te da će još neko vrijeme gorivo iz otpada trebati ići na energetsku oporabu negdje drugdje.