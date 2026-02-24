Zagrebačka Skupština odlučila: Podnosimo zahtjev za ocjenu ustavnosti Bačićevog zakona

"Ovim Zakonom nama se ministarstvo pojavljuje kao nadministarstvo, naddržavno tijelo koje može davati suglasnost za gradnju i na onim područjima gdje prostornim planom to jedinica lokalne samouprave nije odredila i još tražiti od jedinice lokalne samouprave da prilagodi svoje planove u određenom vrlo kratkom roku onome što je ministarstvo dalo kao suglasnost. To smatramo da je protuustavno, smatramo da zadire u autonomiju jedinica lokalne samouprave i da jednostavno ne može proći jer strukturalno mijenja odnos koji je Ustav postavio između državne i lokalne vlasti", rekao je Klisović.