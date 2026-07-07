Šupuković o Primorcu: Ne vidim razlog da se drže pobjednički govori, izbori nisu završili

Šupuković je dodao da vjeruje da hrvatski sport zahtijeva jedan temeljiti redizajn, i u poslovno-upravljačko-kontrolnom dijelu, i u sportskom dijelu. "Moramo na neki način uvažavati sportsku evoluciju u svakom sportu, i moramo, zapravo, jasno i glasno utvrditi prvo što očekujemo od hrvatskog sporta, drugo kako i na koji način kanimo unaprijediti sportski segment, kako i na koji način kanimo rehabilitirati možda neke sportove u kojima smo bili dominantni prije 20, 30 godina, a sad smo na marginama, i kako i na koji način uspostaviti nove poslovne procese u nekom segmentu, možda decentralizirati odlučivanje, a centralizirati kontrolne mehanizme, tako da bi jednostavno imali jednu čistu, neovisnu strukturu koja ima sve etičke i moralne standarde, i da jednostavno ne dovodimo sport svako malo u neko pitanje", pojasnio je.