tko će na čelo HOO-a?
Šupuković o Primorcu: Ne vidim razlog da se drže pobjednički govori, izbori nisu završili
U Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je Vedran Šupuković, direktor RK Zagreb i predsjednik udruženja sportskih klubova pri HGK te komentirao stanje u hrvatskom sportu i izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
Dragan Primorac danas je predao koji je predao potpise za kandidaturu za mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora više od 2 tjedna, odnosno gotovo 2 tjedna prije samog isteka roka za predaju.
Šupuković je, komentirajući Primorčevu konferenciju za medije, rekao: "Moja prva reakcija je da ne vidim uopće potrebu da se prejudiciraju rezultati izbora, kad je vrlo jasno da su izbori 29. srpnja. A osim toga, ne vidim potrebu ni razlog da se drže pobjednički govori, jer izbori nisu završili. S druge pak strane, smatram da bi bilo puno uputnije hrvatskoj sportskoj javnosti predstaviti jasan program, a ne baviti se frazeologijom."
Govoreći o stanju u HOO-u iz perspektive rukometa, Šupuković je rekao da je teško ograničiti tu perspektivu na smo jedan sport. "To je pitanje perspektive cjelokupnog hrvatskog sporta. Ja, kao čovjek koji sam godinama se borio za stanovita prava, prvenstveno hrvatskih sportskih klubova koji su u jednom trenutku bili na nekom egzistencijalnom minimumu, sam zagovarao cijelo vrijeme svojevrsno strukturiranje, jedan jasan, potpuno jasan sustav financiranja i funkcioniranja hrvatskog sporta", naglasio je.
Dodao je da sve što se desilo u Skijaškom savezu te informacijama koje su izlazile u medijima ne ide u prilog razvoju hrvatskog sporta. "Mogu govoriti iz perspektive cijelog sporta, ne iz perspektive rukometa, ali potpuno je jasno da je trenutačna situacija zbunjujuća i za potencijalne ulagače i da, zapravo, ljudi iz gospodarstva za koje smo radili platformu da ulože u hrvatski sport, bježe iz nekog reputacijskog rizika", istaknuo je.
Šupuković je dodao da vjeruje da hrvatski sport zahtijeva jedan temeljiti redizajn, i u poslovno-upravljačko-kontrolnom dijelu, i u sportskom dijelu. "Moramo na neki način uvažavati sportsku evoluciju u svakom sportu, i moramo, zapravo, jasno i glasno utvrditi prvo što očekujemo od hrvatskog sporta, drugo kako i na koji način kanimo unaprijediti sportski segment, kako i na koji način kanimo rehabilitirati možda neke sportove u kojima smo bili dominantni prije 20, 30 godina, a sad smo na marginama, i kako i na koji način uspostaviti nove poslovne procese u nekom segmentu, možda decentralizirati odlučivanje, a centralizirati kontrolne mehanizme, tako da bi jednostavno imali jednu čistu, neovisnu strukturu koja ima sve etičke i moralne standarde, i da jednostavno ne dovodimo sport svako malo u neko pitanje", pojasnio je.
Upitan koga vidi kao bolju osobu za voditi Olimpijski odbor od ove dvije koje se zasad spominju u javnom prostoru - Primorca ili Varvodića, Šupuković je jasno poručio - Varvodića. "S njim sam obavio jedan razgovor kao čovjek koji će u ime Hrvatskog rukometnog saveza biti skupštinar na izbornoj skupštini, gdje sam predstavio nešto što sam ja radio, prvenstveno iz perspektive klupskog sporta. Tražio sam od njega temeljne odrednice njegovog programa, i moram reći da postoji jedan visoki stupanj suglasja između onog što sam ja njemu rekao i onog što sam čuo o njemu, barem u ovom sportskom segmentu kojim sam se ja dosad bavio", rekao je.
Temeljne odrednice Varvodićevog programa je, kaže, vidio. "Smatram da je to jedan dobar put kako i na koji način ćemo rehabilitirati sve ovo što sam govorio maloprije, znači i ove poslovno-upravljačke kontrolne mehanizme i općenito razvoj sporta, sportaša, trenera, pojedinaca i svega onoga što je bitno da bi mi jednostavno doveli, ili u nekom segmentu, vratili sport na one grane koje mu pripadaju", kazao je.
Sport je, kaže, jedna velika industrija, ali i kohezivni faktor. "Nešto što ujedinjuje puk, možda, najbolji kohezivni faktor nakon Domovinskog rata su bili sportski rezultati naših nacionalnih selekcija na pojedinim natjecanjima. Evo, vidimo sada i na na aktualnom Svjetskom prvenstvu u nogometu kakva je kohezija hrvatskih navijača bila", naglasio je.
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