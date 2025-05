Važna obavijest za Zagrepčane: Evo koje se ulice zatvaraju zbog sportskog spektakla

22. 5. 2025. od 18.00 do 21.30 – zatvaranje cijelog zapadnog kolničkog traka Ulice Hrvatske bratske zajednice, od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije i zatvaranje istočnog kolničkog traka HBZ-a od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara (prometni trak u smjeru sjevera uz travnatu površinu HBZ-a)