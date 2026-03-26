Snažni udari bure u Rijeci rade probleme: Dvije osobe ozlijeđene, kontejner u luci pao u more

26. ožu. 2026. 13:28
26.03.2026., Rijeka - Jaka bura na rijeckom podrucju. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL
Snažan vjetar stvara poteškoće i u riječkoj luci, gdje je jedan brodski kontejner, koji se nalazio svega nekoliko metara od broda i nedaleko silosa, pao u more

Uslijed velikih udara bure, dvije osobe ozlijeđene su kod Tower centra na Pećinama. Oko 12,30 sati po njih je došlo vozilo Hitne medicinske pomoći i odvezlo ih na pregled. Još uvijek se čekaju informacije o njihovom zdravstvenom stanju. Najavljeno pogoršanje vremena stvorile je ozbiljne poteškoće u prometu – i na moru i na kopnu. U Rijeci puše jaka olujna bura. Snažan vjetar stvara poteškoće i u riječkoj luci, gdje je jedan brodski kontejner, koji se nalazio svega nekoliko metara od broda i nedaleko silosa, pao u more, piše Novi list.

Prema informacijama Hrvatskog auto kluba, na državnoj cesti DC3 između Gornjeg Jelenja i Kraljevog Jarka došlo je do prometne nesreće, zbog koje se promet odvija otežano, samo jednim prometnim trakom. Prema dostupnim informacijama, putnički autobus je udario u stijenu kod Gornjeg Jelenja u smjeru Delnica, pri čemu je djelomično blokirao prometnicu i dodatno usporio promet.

Za cijelu zemlju oglašen je meteoalarm – najviši crveni stupanj upozorenja na snazi je za Istru, Kvarner i Gospićku regiju.  Aktiviran je i takozvani SRUUK sustav, pa je dio građana na mobitele dobio upozorenje o “značajno opasnom vremenu”. Riječane je “neugodan pišteći” zvuk probudio u 6 sati ujutro.Uoči najavljenih vremenskih nepogoda, službe Rijeka plusa, odnosno ophodari, semaforisti i prometni operateri, kao i sve druge interventne službe, nalaze se u stanju pripravnosti kako bi osigurale što sigurnije i protočnije odvijanje prometa na području grada.

Prometni centar Grada Rijeke kontinuirano prati stanje na cestama putem sustava kamera te je u komunikaciji sa svim dežurnim službama komunalnih društava grada Rijeke. Također, ophodarska služba spremna je pravodobno reagirati u slučaju poteškoća u prometu ili drugih situacija uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima. “Apeliramo na sve sudionike u prometu da budu posebno oprezni, poštuju prometna pravila i slijede upute službenika na terenu. Građanima se također preporučuje da, ako je moguće, izbjegavaju putovanja u vrijeme najavljenih intenzivnih oborina kako bi se dodatno povećala sigurnost”, poručuju iz Rijeka plusa.

Zbog zimskih uvjeta trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Kvarneru i obrnuto. Na dionici Jadranske magistrale između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za motocikle, autobuse na kat i vozila s prikolicama, a između Bakra i Senja dodatno je uvedena zabrana i za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Prema informacijama iz Jadrolinije u prekidu je katamaranska linija: Mali Lošinj-Cres-Rijeka i brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

