Snažni udari bure u Rijeci rade probleme: Dvije osobe ozlijeđene, kontejner u luci pao u more

Uslijed velikih udara bure, dvije osobe ozlijeđene su kod Tower centra na Pećinama. Oko 12,30 sati po njih je došlo vozilo Hitne medicinske pomoći i odvezlo ih na pregled. Još uvijek se čekaju informacije o njihovom zdravstvenom stanju. Najavljeno pogoršanje vremena stvorile je ozbiljne poteškoće u prometu – i na moru i na kopnu. U Rijeci puše jaka olujna bura. Snažan vjetar stvara poteškoće i u riječkoj luci, gdje je jedan brodski kontejner, koji se nalazio svega nekoliko metara od broda i nedaleko silosa, pao u more, piše Novi list.