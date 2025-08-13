Oglas

kod marčane

VIDEO / U Istri buknula tri požara: Lokaliziran i posljednji

author
Hina
|
13. kol. 2025. 19:23
530682124_1439639283745453_6915552061359379692_n
Facebook / Istra Terra Magica

Veliki požar koji je u srijedu popodne izbio na području Marčane, između Ljubićeve pećine i sela Šarići, lokaliziran je tijekom večeri, a u njegovu gašenju sudjelovalo je 14 vozila i 36 vatrogasaca te tri kanadera, izvijestili su iz Vatrogasne zajednice Istarske županije.

Oglas

U požaru je izgorjelo oko deset hektara trave i niskog raslinja, a u njegovu gašenju sudjelovale su brojne vatrogasne snage. Riječ je o  JVP Pula koja je sudjelovala s tri vozila i sedam vatrogasaca, DVD Pula s dva vozila i pet vatrogasaca, DVD Savičenta s jednim vozilom i dva vatrogasca, DVD Medulin s dva vozila i šest vatrogasaca, DVD Marčana s dva vozila i sedam vatrogasaca, DVD Vodnjan s dva vozila i šest vatrogasaca te JVP Rovinj s dva vozila i tri vatrogasca.

To je bio treći požar ove srijede. Prva dva koja su izbila na području Barbana i Žminja stavljena su pod nadzor ranije, a u gašenju su sudjelovala dva kanadera, poručili su istarski vatrogasci.

"Požar je stavljen pod nadzor u srijedu navečer oko 20.30 sati, no vatrogasci i dalje ostaju na terenu zbog bure koja bi mogla ponovno rasplamsati vatru", izvijestio je glasnogovornik Vatrogasne zajednice Istarske županije Cristian Bruno Galić

"U gašenju sudjeluju brojne vatrogasne snage: JVP Pula s tri vozila i sedam vatrogasaca, DVD Pula s dva vozila i pet vatrogasaca, DVD Savičenta s jednim vozilom i dva vatrogasca, DVD Medulin s dva vozila i šest vatrogasaca, DVD Marčana s dva vozila i sedam vatrogasaca, DVD Vodnjan s dva vozila i šest vatrogasaca te JVP Rovinj s dva vozila i tri vatrogasca" potvrdio je Galić dodavši kako najveći problem predstavlja jaka bura.

Teme
barban istra požar vatrogasci žminj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ