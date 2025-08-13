VIDEO / U Istri buknula tri požara: Lokaliziran i posljednji

U požaru je izgorjelo oko deset hektara trave i niskog raslinja, a u njegovu gašenju sudjelovale su brojne vatrogasne snage. Riječ je o JVP Pula koja je sudjelovala s tri vozila i sedam vatrogasaca, DVD Pula s dva vozila i pet vatrogasaca, DVD Savičenta s jednim vozilom i dva vatrogasca, DVD Medulin s dva vozila i šest vatrogasaca, DVD Marčana s dva vozila i sedam vatrogasaca, DVD Vodnjan s dva vozila i šest vatrogasaca te JVP Rovinj s dva vozila i tri vatrogasca.