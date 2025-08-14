VIDEO / Trump: Putin se sa mnom „neće igrati“

Trump je u četvrtak odgovarao na pitanja novinara u Ovalnom uredu. Odgovarajući na jedno od pitanja, američki predsjednik implicirao je da bi se i europski čelnici mogli uključiti u - i dalje - hipotetski sastanak Putina i Zelenskog koji bi trebao uslijediti nakon onog u Aljasci sutra, 15. kolovoza
Oglas
Trump: Putin se sa mnom „neće igrati“
Donald Trump dobio je pitanje novinara smatra li da Vladimir Putin sutra ima „jaku poziciju“.
„Pa, došao je u našu zemlju“, odgovorio je Trump.
Novinarima je rekao kako vjeruje da bi Putin „volio postići dogovor“.
„Mislim da, da nisam predsjednik, on bi preuzeo cijelu Ukrajinu. To je rat koji se nikada nije trebao dogoditi.
Da nisam predsjednik, po mom mišljenju, on bi radije preuzeo cijelu Ukrajinu – ali ja jesam predsjednik i on se sa mnom neće igrati.“
"I am president and he's not going to mess with me."— Sky News (@SkyNews) August 14, 2025
Donald Trump acknowledges that Vladimir Putin is interested in gaining full territorial control of Ukraine but insists that won't happen with him as US president.https://t.co/TC2ROCL7wW
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/Z7CMqzMnxY
Trump je također spomenuo Aljasku kao moguće mjesto održavanja drugog sastanka, za koji kaže da bi ga želio organizirati „vrlo brzo“, prenosi Sky.
Govoreći o Aljaski: Mislim da će bit dobar summit
„Vidjet ćemo što će se dogoditi, imamo veliki sastanak“, rekao je.
„Mislim da će to biti vrlo važno za Rusiju, i vrlo važno za nas jer ćemo spasiti mnogo života.“
Trump je ponovio da se sastaje s Putinom „kako bi se tjedno spasile tisuće vojnika“.
Govoreći o sutrašnjem susretu, dodao je: „Mislim da će biti dobar“.
„Ali važniji će biti drugi sastanak koji ćemo imati – sastanak s predsjednikom Putinom, predsjednikom Zelenskim, sa mnom i možda ćemo dovesti neke od europskih čelnika, a možda i ne.“
Trump je novinarima rekao kako vjeruje da će Putin i Zelenski „postići mir“, prenosi Sky.
Trump upitan ‘nagrađuje li Putina’ održavanjem summita nakon invazije
Donald Trump upitan je o sastanku s Putinom, tj. smatra li da sam summit ili mogući poticaji za mir nagrađuju Rusiju zbog njezine invazije na Ukrajinu.
„Mislim da imamo situaciju koja se nikada nije trebala dogoditi, nikada se nije trebala dogoditi“, rekao je Trump, izbjegavši izravan odgovor.
„Nije se dogodila za mog mandata, a četiri godine se o tome nije ni razgovaralo.
Mogao sam vidjeti da će se to dogoditi, nakon što sam otišao mogao sam vidjeti što se sprema... svi su krivi, Putin je kriv, svi su krivi.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas