VIDEO / Trump: Putin se sa mnom „neće igrati“

author
N1 Info
|
14. kol. 2025. 20:42
U.S. President Donald Trump looks on, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., August 14, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque

Trump je u četvrtak odgovarao na pitanja novinara u Ovalnom uredu. Odgovarajući na jedno od pitanja, američki predsjednik implicirao je da bi se i europski čelnici mogli uključiti u - i dalje - hipotetski sastanak Putina i Zelenskog koji bi trebao uslijediti nakon onog u Aljasci sutra, 15. kolovoza

Trump: Putin se sa mnom „neće igrati“

Donald Trump dobio je pitanje novinara smatra li da Vladimir Putin sutra ima „jaku poziciju“.

„Pa, došao je u našu zemlju“, odgovorio je Trump.

Novinarima je rekao kako vjeruje da bi Putin „volio postići dogovor“.

„Mislim da, da nisam predsjednik, on bi preuzeo cijelu Ukrajinu. To je rat koji se nikada nije trebao dogoditi.
Da nisam predsjednik, po mom mišljenju, on bi radije preuzeo cijelu Ukrajinu – ali ja jesam predsjednik i on se sa mnom neće igrati.“

Trump je također spomenuo Aljasku kao moguće mjesto održavanja drugog sastanka, za koji kaže da bi ga želio organizirati „vrlo brzo“, prenosi Sky.

Govoreći o Aljaski: Mislim da će bit dobar summit

„Vidjet ćemo što će se dogoditi, imamo veliki sastanak“, rekao je.

„Mislim da će to biti vrlo važno za Rusiju, i vrlo važno za nas jer ćemo spasiti mnogo života.“

Trump je ponovio da se sastaje s Putinom „kako bi se tjedno spasile tisuće vojnika“.

Govoreći o sutrašnjem susretu, dodao je: „Mislim da će biti dobar“.

„Ali važniji će biti drugi sastanak koji ćemo imati – sastanak s predsjednikom Putinom, predsjednikom Zelenskim, sa mnom i možda ćemo dovesti neke od europskih čelnika, a možda i ne.“

Trump je novinarima rekao kako vjeruje da će Putin i Zelenski „postići mir“, prenosi Sky.

Trump upitan ‘nagrađuje li Putina’ održavanjem summita nakon invazije

Donald Trump upitan je o sastanku s Putinom, tj. smatra li da sam summit ili mogući poticaji za mir nagrađuju Rusiju zbog njezine invazije na Ukrajinu.

„Mislim da imamo situaciju koja se nikada nije trebala dogoditi, nikada se nije trebala dogoditi“, rekao je Trump, izbjegavši izravan odgovor.

„Nije se dogodila za mog mandata, a četiri godine se o tome nije ni razgovaralo.

Mogao sam vidjeti da će se to dogoditi, nakon što sam otišao mogao sam vidjeti što se sprema... svi su krivi, Putin je kriv, svi su krivi.“

