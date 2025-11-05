Vlada ponudila veću osnovicu. Sindikati odbili: "Neprihvatljivo"

"Nastavit ćemo podizati plaće u državnom i javnom sektoru, ali ne intenzitetom kao u razdoblju od 2022. do 2024. , no zato postoje pregovori da približimo stajališta. Bit će potrebno neko vrijeme da (sindikati) shvate kako rasta osnovice od 8 posto nema u nacrtu proračuna za iduću godinu, jer se uz sve predviđene izdatke ne može probiti planirani deficit od 2,9 posto. Dosadašnji visok rast osnovice u idućoj godini nije moguć", naglasio je Piletić.