Za četvrtak zakazana sjednica optužnog vijeća u slučaju "veliki Agrokor"

Između 2013. i 2017. Todoriću je navodno isplaćeno preko 100 milijuna eura s računa Agrokora kako bi njime otkupio dionice tvrtke od Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sve je to provedeno bez odluka nadzornih tijela, protivno zakonima i bez stvarne namjere za povrat novca, a lažnom dokumentacijom nastojali su se prikriti protuzakoniti transferi.