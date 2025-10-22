Za četvrtak zakazana sjednica optužnog vijeća u slučaju "veliki Agrokor"

Županijski sud u Zagrebu za četvrtak je zakazao sjednicu optužnog vijeća u slučaju "veliki Agrokor" kojim su uz bivšeg vlasnika koncerna Ivice Todorića obuhvaćeni bivši član uprave koncerna Tomislav Lučić, direktori Alojz Pandžić i Marijan Alagušić te revizori Olivio Discordia i Sanja Hrstić.
Prema pisanju medija, troje okrivljenika spremno je priznati krivnju u zamjenu za blaže kazne. Ukoliko okrivljenici postignu sporazum s tužiteljstvom, sud će im izreći presude, dok će se o osnovanosti optužnice za ostale nastaviti odlučivati naknadno.
Tijekom dosadašnjeg kaznenog postupka svi okrivljenici su negirali krivnju. Optužno vijeće u konačnici optužnicu može potvrditi, odbaciti ili vratiti tužiteljstvu na doradu.
Državno odvjetništvo podignulo je krajem srpnja ove godine novu optužnicu kojom Ivicu Todorića i Tomislava Lučića tereti kao ključne aktere zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenje poslovnih isprava, dok se Alojzu Pandžiću, Marijanu Alagušiću, Oliviju Discordiji i Sanji Hrstić stavlja na teret pomaganje u tim nedjelima.
Tužiteljstvo je ranije izvijestilo da je sveukupna šteta za Agrokor preko 179 milijuna eura. Podsjetilo je i da je tijekom dopune istrage provedeno novo financijsko-knjigovodstveno vještačenje čiji troškovi s PDV-om iznose nešto iznad milijun eura.
Ranije, skuplje vještačenje, sud je odbacio kao nezakonit dokaz jer su ga radili vještaci koji su bili u sukobu interesa.
Prema navodima tužiteljstva, u razdoblju od 2006. do sredine 2016. godine, dvojica prvookrivljenika dogovorili su lažno predstavljanje financijskog stanja Agrokora, čime su sebi i povezanim društvima isplaćivali nepripadajuće dividende i pogodovali vlastitim interesima.
Todorić koristio Agrokorov novac za privatne troškove
Između 2013. i 2017. Todoriću je navodno isplaćeno preko 100 milijuna eura s računa Agrokora kako bi njime otkupio dionice tvrtke od Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sve je to provedeno bez odluka nadzornih tijela, protivno zakonima i bez stvarne namjere za povrat novca, a lažnom dokumentacijom nastojali su se prikriti protuzakoniti transferi.
Todorić je, stoji u optužnici, naredio i brojne isplate gotovine sa žiro-računa švicarske tvrtke u vlasništvu Agrokora, koristeći dio novca za privatne potrebe članova svoje obitelji i osobne troškove.
Alagušić i Pandžić su, u najkraćim crtama, osiguravali "čiste" financijske izvještaje, svjesno zaključujući neistinite podatke u poslovne knjige kako bi stvorili podlogu za lažnu dobit.
Revizori Discordia i Hrstić svake su godine navodno potpisivali revizorska izvješća s povoljnim ocjenama, unatoč činjenici da su znali za lažno prikazano stanje računa i rezultate poslovanja Agrokora. Na taj način omogućili su višegodišnje izvlačenje nepripadajućih dividendi te prikrili pravu sliku poslovanja.
Riječ je o trećoj verziji optužnice u slučaju u kojem je izvorno optuženo čak 15 osoba – među njima Todorićevi sinovi i bivši vodeći ljudi Agrokora.
No, nakon novih vještačenja i revizije dokaza, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu odustalo je od kaznenog progona za devetero ranije optuženih, utvrdivši da za njih nema dovoljno dokaza.
