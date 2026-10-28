Zagreb uvodi nova vozila s kamerama: Evo koje će vozače loviti i kažnjavati

„Integracija ova dva sustava ima za cilj uspostaviti automatiziranu i sigurnu razmjenu podataka od trenutka evidentiranja prekršaja do obrade predmeta. S obzirom na šest vozila kojima raspolaže podružnica Zagrebparking, drastično bi se povećala izvjesnost kažnjavanja, a samom integracijom ne bi se narušio poslovni proces niti umanjio opseg djelokruga i rada vozila za svrhu za koju su i nabavljena”, navodi se u dokumentaciji.