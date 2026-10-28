AUTOMATSKO OBRAĐIVANJE KAZNI
Zagreb uvodi nova vozila s kamerama: Evo koje će vozače loviti i kažnjavati
Grad Zagreb planira nabaviti tri specijalizirana vozila opremljena kamerama koje će prometnim redarima omogućiti učinkovitije otkrivanje i kažnjavanje vozača koji nepropisno parkiraju, među ostalim na nogostupima i ispred pješačkih prijelaza.
Grad je pokrenuo postupak nabave sustava procijenjene vrijednosti 490.000 eura, koji uključuje tri automobila opremljena tehnologijom za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka te pripadajući hardver i softver za povezivanje s gradskim sustavom prometnog redarstva. Nabava se provodi po načelu „ključ u ruke”, a odabrani ponuditelj morat će osigurati i obuku djelatnika za korištenje vozila i novog sustava.
Plan je da prometni redari, slično kontrolorima Zagrebparkinga, tijekom radnog dana patroliraju gradom i traže vozila parkirana protivno propisima. Specijalizirani automobili imat će šest naprednih kamera koje će tijekom vožnje snimati registarske oznake vozila na njihovoj ruti, piše Hana Ivković Šimičić za Večernji list.
Kamere bilježe prekršaj, sustav provjerava dokaze
Kada redari uoče prekršaj, sustav će podatke poslati u RAO.city, gradski sustav za obradu podataka. Evidencija će sadržavati najmanje dvije fotografije, registarsku oznaku vozila te datum i vrijeme opažanja, uz dodatne podatke kojima se potvrđuje počinjenje prekršaja.
Nakon prikupljanja podataka provjerit će se postoje li dostatni dokazi za pokretanje prekršajnog postupka i izricanje kazne.
„Matični sustav omogućit će operateru uvid u to ima li vozilo reguliran status za zaustavljanje ili parkiranje na navedenoj lokaciji, ponuditi mu prihvaćanje ili odbijanje prometnog prekršaja te omogućiti predodobrenje za nalog za premještanje vozila paukom. Ako postoji dozvola/rješenje koje vozilu omogućuje zaustavljanje ili parkiranje sukladno izdanom rješenju nadležnog tijela, prometni redar odbacit će navedenu prijavu. Ako ne postoji, postupak sankcioniranja nastavlja se unutar aplikacije”, navodi se u tehničkim specifikacijama nabave.
Takav sustav omogućit će prometnim redarima provjeru situacije i evidentiranje prekršaja bez izlaska iz vozila. Svi ostali podaci prikupljeni tijekom patroliranja obrađivat će se u središnjem gradskom sustavu.
Povezivanje sa sustavom Zagrebparkinga
Grad namjerava novi sustav povezati s postojećim sustavom podružnice Zagrebparking, koja već koristi šest vozila Scan-a-car za otkrivanje automobila za koje nije plaćeno parkiranje. Time bi se ista vozila mogla koristiti i za evidentiranje nepropisnog parkiranja i za kontrolu plaćanja parkiranja.
U dokumentaciji nije detaljno objašnjeno na koji će način povezivanje funkcionirati, no ističe se da bi kombinacija šest postojećih vozila Zagrebparkinga i triju novih vozila prometnog redarstva omogućila obavljanje obaju poslova.
„Integracija ova dva sustava ima za cilj uspostaviti automatiziranu i sigurnu razmjenu podataka od trenutka evidentiranja prekršaja do obrade predmeta. S obzirom na šest vozila kojima raspolaže podružnica Zagrebparking, drastično bi se povećala izvjesnost kažnjavanja, a samom integracijom ne bi se narušio poslovni proces niti umanjio opseg djelokruga i rada vozila za svrhu za koju su i nabavljena”, navodi se u dokumentaciji.
Kakva se vozila nabavljaju?
Mjesto izvršenja ugovora bit će Branimirova 71b, gdje se nalazi sjedište Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost. Ugovor s odabranim ponuditeljem sklopit će se na razdoblje od dva mjeseca.
Vozila moraju biti nova osobna automobila s pet vrata, hibridnim pogonom i snagom motora između 90 i 130 kilovata.
Točnost skeniranja mora biti najmanje 95 posto
Od vozila se traži i standardna oprema poput putnog računala, Bluetootha i parkirnih senzora. U natječaj je uključena i odredba prema kojoj se vozilo u slučaju kvara ili drugog problema obuhvaćenog jamstvom mora zamijeniti u roku od 15 dana.
Sustav za prepoznavanje registarskih oznaka mora imati šest kamera, prilagodljivu rasvjetu, dodirni zaslon, bateriju s autonomijom od najmanje 14 sati te globalni satelitski navigacijski sustav.
Zahtijeva se najmanje 95-postotna točnost skeniranja pri brzini do 50 kilometara na sat. Sustav će pritom moći očitati između 1500 i 3500 registarskih oznaka na sat, piše Večernji list.
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