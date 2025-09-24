Zastupnici pozdravljaju izmjene Kaznenog zakona, oporba poziva na veću proaktivnost

Novo kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine sustavom umjetne inteligencije uvodi se posebno zbog razvoja automatiziranih vozila i s njima poveznih ugroza za život i tijelo te imovinu. Habijan je napomenuo da je vrlo izazovno i zahtjevno pokušati regulirati to područje te da će s razvojem tehnologije sigurno u budućnosti biti potrebne i nove zakonske izmjene, kao i uvoditi nova kaznena djela.