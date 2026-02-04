„Umjesto jasne osude, dobili smo esej o zapostavljenosti Gračaca i lekcije o tzv. toksičnom domoljublju”, rekao je Zurovec i dodao da je zastupnica SDSS-a Anja Šimpraga na tom događaju sjedila u prvom redu i pljeskala Stanivukovićevu govoru, a nakon toga bila i na zajedničkoj konferenciji za novinare.