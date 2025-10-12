Zatvara se dio Zagreba. ZET mijenja linije, donosimo detalje

Kako bi našim korisnicima omogućili što kvalitetniju uslugu prijevoza, a zbog opsežnosti preusmjeravanja i skraćivanja tramvajskih linija, bit će uspostavljene tri izvanredne autobusne linije koje će, umjesto tramvaja, voziti na prohodnom dijelu trasa. Izvanredne autobusne linije prometovat će na relacijama Dubrava - Borongaj koja će biti u prometu od 8 do 14.30 sati, linija Črnomerec - Magazinska prometovat će od 8.15 do 14.30 sati, a linija Kaptol - Mihaljevac bit će u prometu od 10 do 14.30 sati.