Tijekom prve faze radova, od Draškovićeve do Palmotićeve ulice, zauzet će jedan prometni trak uz gradilište i obližnja parkirna mjesta. Kad radovi obuhvate i raskrižje s Palmotićevom, zauzet će se i jedan trak na toj ulici, dok će promet i dalje biti moguć po preostalom kolniku. Dnevni tramvajski promet neće biti prekinut, dok će noću biti organiziran zamjenski prijevoz autobusima.