Sud u Splitu evakuiran zbog lažne dojave o bombi

Djelatnici i stranke Županijskog suda u Splitu u ponedjeljak su evakuirani nakon dojave o postavljenoj bombi, zaprimljenoj neposredno prije devet sati, a pravosudna policija je potom osigurala zgradu i počela provoditi protueksplozijske mjere. Iz PU splitsko-dalmatinske naknadno su javili da je dojava bila lažna jer u zgradi suda nije pronađena nikakva eksplozivna naprava.

Glasnogovornik PU splitsko-dalmatinske Tino Milat potvrdio je da je u 8,50 sati zaprimljena dojava da je unutar zgrade suda postavljena eksplozivna naprava. Nakon toga su odmah upućeni policijski službenici na mjesto događaja, svi zaposlenici i stranke su evakuirani, a proveden je protueksplozijski pregled.

U vrijeme dojave na sudu je trebalo započeti ročište za potvrđivanje optužnice protiv Nenada Petraka i njegovih suoptuženika.

Petrak, kojeg se smatra vođom međunarodne kriminalne skupine, uhićen je u studenome 2023. u Istanbulu. Turske vlasti tada su objavile da ga se sumnjiči za organizaciju krijumčarenja droge iz Južne Amerike u Europu, a za njim je bila raspisana Interpolova crvena tjeralica zbog kaznenog djela ubojstva s predumišljajem.

Uskok je u listopadu prošle godine podignuo optužnicu protiv Petraka i još 24 hrvatska državljana, tereteći ih za krijumčarenje najmanje 2,3 tone kokaina, marihuane i hašiša u razdoblju od studenoga 2019. do veljače 2023., pri čemu su, prema navodima tužiteljstva, ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 15,7 milijuna eura.