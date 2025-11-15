Zbog incidenta u "Zajcu" uhićena jedna osoba. Božinović: "To je nedopustivo"

Prije sinoćnje premijere predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina pred glavnim ulazom u riječki HNK okupilo se desetak mlađih prosvjednika koji su izvikivali poruke podrške Palestini i zviždali. Nosili su transparente s natpisima "Solidarno s Palestinom" i "Otvori svoje oči". Jedna aktivistica je tijekom izvedbe predstave s jedne od loža zviždala zviždaljkom dok nije udaljena. No, vrlo koncentrirani plesači izvodili su cijelo to vrijeme zahtjevnu koreografiju.