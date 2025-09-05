Muškarac će svadbu zapamtiti i po prijavi koju je dobio.
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim muškarcem koji je 2. kolovoza u Cerniku pucao iz plinskog pištolja dok se vozio u svatovskoj koloni.
Incident se dogodio oko 18 sati kada je muškarac iz osobnog automobila, kroz otvoreni prozor, ispalio više hitaca u zrak. Sve se događalo u sklopu svatovske povorke vozila.
Policija mu je oduzela plinski pištolj te protiv njega podnosi optužni prijedlog zbog kršenja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, piše Dnevnik.hr.
