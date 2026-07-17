ANALIZA IZ UKRAJINE
Rekonstrukcija kabineta Volodimira Zelenskog je kaotičnija nego što se mislilo
Dva najvažnija ukrajinska ministarstva u ratnim okolnostima našla su se u pravnoj neizvjesnosti nakon rekonstrukcije vlade predsjednika Volodimira Zelenskog, pa su Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo obrane ostali bez potvrđenih političkih čelnika.
Nakon što je ukrajinski parlament 16. srpnja potvrdio novu vladu na čelu s premijerom Serhijem Koreckim, tadašnji ministar vanjskih poslova Andrij Sibiga i ministar obrane Mihajlo Fedorov automatski su izgubili svoje dužnosti, u skladu s ukrajinskim zakonodavstvom.
Uobičajena praksa predviđa da nova imenovanja uslijede odmah. Očekivalo se da će Zelenski ponovno predložiti Sibigu za ministra vanjskih poslova, dok bi ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko trebao preuzeti resor obrane.
No, nakon negativnih reakcija, ta mjesta ostala su nepopunjena jer je parlament čekao da predsjednik službeno predloži nove kandidate, što Zelenski nije učinio.
Tako je nastala neuobičajena situacija u kojoj, dok Ukrajina i dalje vodi rat protiv Rusije, ni ministarstvo zaduženo za diplomaciju ni ono odgovorno za obranu nisu imali potvrđenog čelnika.
Situacija je bila posebno neobična u Ministarstvu vanjskih poslova.
Sibiga je 17. srpnja još uvijek obavljao ministarske dužnosti te se u Kijevu sastao s turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom. Nedugo nakon završetka sastanka parlament je potvrdio novu vladu, čime je Sibiga i službeno prestao biti ministar vanjskih poslova.
Ni u samom ministarstvu nije bilo jasno tko je preuzeo upravljanje. Budući da je mjesto prvog zamjenika ministra vanjskih poslova upražnjeno, nije bilo očitog dužnosnika koji bi preuzeo svakodnevno vođenje ministarstva.
Kyiv Independent je upitao glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Heorhija Tihija tko vodi ministarstvo nakon Sibigine smjene, no odgovor nije dobio.
Dužnosnici ministarstva očekivali su da će tek kasnije tijekom 17. srpnja doznati tko će privremeno preuzeti dužnost ministra vanjskih poslova.
Slična situacija nastala je i u Ministarstvu obrane, iako iz drukčijih pravnih razloga.
Zelenski nema ovlasti imenovati vršitelja dužnosti ministra obrane
Zelenski je 16. srpnja izjavio da je za vršitelja dužnosti ministra obrane imenovao vršitelja dužnosti ravnatelja Sigurnosne službe Ukrajine (SBU) Jevhena Hmaru. Međutim, prema ukrajinskom zakonodavstvu predsjednik nema ovlasti imenovati vršitelja dužnosti ministra obrane.
Tu odgovornost ima Vijeće ministara.
Dan kasnije Zelenski je, čini se, priznao da postoji pravni problem.
Dana 17. srpnja izjavio je da je s premijerom Koreckim razgovarao o tome tko bi trebao privremeno voditi Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, čime je zapravo potvrdio da je njegova ranija objava o imenovanju Hmare bila preuranjena.
Dok Vijeće ministara ne donese službenu odluku, Ministarstvom obrane prema zakonu upravlja prvi zamjenik ministra obrane Oleksij Viskub, dosadašnji zamjenik ministra.
Neizvjesnost oko dvaju ključnih ministarstava dogodila se u sklopu šire rekonstrukcije ukrajinske vlade, čiji cilj predsjednik Zelenski još nije objasnio.
Zastupnici tvrde da ih nije posebno iznenadila zamjena dosadašnje premijerke Julije Sviridenko Serhijem Koreckim, koju je parlament potvrdio 16. srpnja.
Zelenski je o razlozima promjena rekao tek da Ukrajina "mijenja svoju političku strategiju", što je izjavio 12. srpnja.
Kako bi imenovao nove ministre vanjskih poslova i obrane, predsjednik mora službeno predložiti kandidate parlamentu, koji ih potom treba potvrditi.
No parlament je u međuvremenu zaključio posljednju sjednicu prije planirane stanke koja bi trebala trajati do 18. kolovoza. Za sada nije poznato hoće li zastupnici tijekom tog razdoblja biti ponovno sazvani kako bi odlučili o novim ministrima.
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