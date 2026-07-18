Hrane milijune ljudi, a na prvoj crti ovise o humanitarnoj pomoći

AP Photo/Kateryna Klochko

Ukrajina je i dalje jedna od najvećih svjetskih proizvođača žitarica te je ove godine proizvela oko 60 milijuna tona žita, dovoljno da prehrani stotine milijuna ljudi diljem svijeta. No dok njezini poljoprivredni proizvodi završavaju na stolovima u Africi, Aziji i na Bliskom istoku, stotine tisuća ljudi uz samu bojišnicu ovise o humanitarnoj pomoći kako bi preživjele.

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Prema podacima Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda (WFP), oko 700.000 stanovnika u područjima uz bojišnicu redovito prima pomoć iz humanitarnih konvoja koji svakodnevno riskiraju napade ruskih dronova.

Konvoji gotovo da se i ne zaustavljaju, kamioni nakratko stanu kako bi stanovnici preuzeli pakete s hranom, pa odmah nastavljaju dalje. Dulje zadržavanje postalo je preopasno zbog sve učestalijih napada bespilotnim letjelicama.

"Zona smrti" sve je veća

Vršitelj dužnosti izvršnog direktora WFP-a Carl Skau nakon obilaska područja od Harkiva do Odese upozorio je da se područje u kojem ruski dronovi predstavljaju stalnu prijetnju proširilo na čak 50 kilometara od bojišnice. Donedavno je ta opasna zona obuhvaćala između 10 i 15 kilometara, piše Politico.

Samo tijekom jednog dana provedenog u Donjeckoj oblasti lokalne su vlasti zabilježile čak 1.400 incidenata povezanih s dronovima.

Zbog pogoršanja sigurnosne situacije sve više ljudi napušta svoje domove. Ujedinjeni narodi objavili su da je lipanj bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od travnja 2022. godine. Poginule su najmanje 293 osobe, dok je gotovo 2.000 ljudi ranjeno.

Stanovnici koji su napustili područja uz bojišnicu djelatnicima UN-a ispričali su da su se osjećali kao da ih dronovi neprestano love, čak i tijekom odlaska u trgovinu ili šetnje psa.

Potresna svjedočanstva evakuiranih

U prihvatnom centru pokraj Slovjanska Skau je razgovarao s 90-godišnjom ženom i njezinom kćeri koje su dan ranije spašene iz ruševina vlastite kuće. Starica, koja je slijepa i gluha, godinama je odbijala napustiti dom, no na kraju više nije imala izbora.

"To su ljudi koji su godinama bili odlučni ostati u svojim domovima. Činjenica da sada odlaze pokazuje koliko se situacija pogoršala", rekao je Skau.

Hrane ima, ali do ljudi ne može stići

Iako Ukrajina proizvodi dovoljno hrane, rat je prekinuo opskrbne lance u područjima uz bojišnicu.

U pojedinim mjestima trgovine više uopće ne rade pa WFP izravno dijeli pakete s hranom. Ondje gdje trgovine još postoje mnogi, posebno umirovljenici, više si ne mogu priuštiti osnovne namirnice. Dodatni problem predstavlja to što u brojnim mjestima bankomati više ne rade, pa ljudi ne mogu podići mirovine. Zbog toga UN, uz hranu, sve češće dijeli i novčanu pomoć.

Velik dio hrane koju dijeli WFP dolazi upravo s obližnjih ukrajinskih farmi. Organizacija otkupljuje proizvode od lokalnih poljoprivrednika, a dio završava u školskim obrocima za djecu koja nastavu pohađaju u skloništima, uključujući i oko 20.000 učenika koji nastavu pohađaju u harkivskom metrou.

Humanitarci pod sve većim pritiskom

Najveći izazov nije nabava hrane nego njezina dostava. WFP je u prvim mjesecima ove godine zabilježio jednako mnogo napada i opasnih incidenata kao tijekom cijele prošle godine.

Prije dva tjedna ruski dron probio je zaštitnu mrežu i pogodio jedno vozilo humanitarnog konvoja, dok je u svibnju precizno navođeni projektil pogodio glavno skladište WFP-a u Dnipru, iako je objekt bio jasno označen kao humanitarni.

Skau nije želio nagađati jesu li humanitarne operacije namjerna meta, ali je upozorio da broj incidenata naglo raste.

"Odlučni smo nastaviti pomagati ljudima, ali istodobno moramo voditi računa o sigurnosti naših djelatnika. Situacija postaje sve opasnija", poručio je.

Nedostaje i novca

Osim sigurnosnih prijetnji, WFP se suočava i s ozbiljnim manjkom financijskih sredstava. Zbog smanjenih donacija broj ljudi kojima organizacija može pružiti pomoć pao je s više od milijun na oko 700.000, a mogao bi se dodatno smanjiti na 600.000.

Za nastavak humanitarnih operacija u Ukrajini do listopada potrebno je još oko 234 milijuna američkih dolara.

Prije ruske invazije 2022. godine WFP u Ukrajini nije dijelio pomoć, već je ondje kupovao žitarice za svoje humanitarne misije diljem svijeta. U organizaciji se nadaju da će se toj ulozi jednoga dana ponovno moći vratiti.