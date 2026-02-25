Zelenski poslao posebnu poruku Plenkoviću i Hrvatskoj: Evo što je napisao

Zelenski se nakon sastanka s Plenkovićem oglasio na X-u.
Premijer Andrej Plenković u utorak je s izaslanstvom doputovao u Kijev potom četvrte obljetnice početka druge ruske agresije na Ukrajinu.
Nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim objavio je da je njegov boravak u Ukrajini poruka solidarnosti s ukrajinskim narodom i ukrajinskom vojskom, koja je u proteklih nekoliko godina "pokazala da je obrambeni štit Europe i naših temeljnih vrijednosti, kao i međunarodnog prava".
Posebna poruka Zelenskog
Na X-u se s posebnom porukom oglasio i ukrajinski predsjednik.
"Tijekom sastanka s predsjednikom Vlade Hrvatske, Andrejem Plenkovićem, razgovarali smo o energetskoj suradnji. Hrvatska već isporučuje opremu za potrebe ukrajinskih energetskih tvrtki i cijenimo njezinu spremnost da nastavi pomagati u obnovi energetskog sektora Ukrajine", napisao je Zelenski.
"Također smo razgovarali o koracima potrebnima za pristupanje Ukrajine EU-u i zajedničkim djelovanjima svih europskih partnera. Također sam obavijestio predsjednika Vlade o trilateralnim sastancima u Ženevi i pripremama za sljedeće pregovore", naveo je.
"Zahvaljujem Andreju na ovom posjetu i na tome što Hrvatska stoji uz Ukrajince i pomaže tijekom svih ovih godina. Hvala na sudjelovanju u inicijativi PURL i na pripremi novog obrambenog paketa", zaključio je ukrajinski predsjednik, koji je istu poruku objavio i na ukrajinskom.
During the meeting with the Prime Minister of Croatia, @AndrejPlenkovic, we discussed energy cooperation. Croatia is already transferring equipment for the needs of Ukrainian energy companies, and we appreciate its readiness to continue helping restore Ukraine’s energy sector.… pic.twitter.com/8bH2XwlGJQ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026
