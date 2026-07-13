Žestoka rasprava u Saboru o sportskim milijunima: "HDZ-ov sustav svjesno je ugasio svjetlo"

Iz HDZ-a su odbacili oporbene prozivke, naglasivši da nisu potrebni zaključci kojima bi se od Ministarstva tražili podaci koji su već dostupni. Poručuju da Vlada radi na unaprjeđenju sustava kojim će se pojačati kontrola i uvid u svaki račun. Dario Pušić (HDZ) pitao je što je SDP, dok je bio na vlasti, napravio da se sustav promijeni, osim što su dali negativna mišljenja na izvješća HOO-a 2012. i 2013. godine.