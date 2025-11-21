Oglas

PONOVNO PROBLEMI

ZET preusmjerio više tramvajskih linija zbog oštećene mreže

author
N1 Info
|
21. stu. 2025. 07:43
tramvaj
Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija

Zagrebački električni tramvaj (ZET) jutros je izvijestio kako su zbog oštećenja kontaktne tramvajske mreže na Mostu mladosti izmijenjene neke od linija.

Oglas

Konkretnije, u smjeru Autobusnog kolodvora, od 6:45 sati tramvajske linije 6, 7 i 8 preusmjerene su na privremene trase. Riječ je o još jednoj u nizu jutarnjih poteškoća u javnom prijevozu.

Tramvaji prometuju sljedećim trasama:

Linija 6 prometuje na relaciji Črnomerec – Autobusni kolodvor – Ulica Grada Vukovara – Žitnjak.

Linija 7 vozi na relaciji Dubrava – Autobusni kolodvor – Ulica Grada Vukovara – Savska cesta – Savski most.

Linija 8 preusmjerena je na trasu Mihaljevac – Autobusni kolodvor – Ulica Grada Vukovara – Heinzelova (okretnica).

Na dionici između raskrižja Ulice Grada Vukovara i Avenije Marina Držića do Zapruđa, putnike umjesto tramvaja prevoze autobusi.

ZET će o normalizaciji prometa i eventualnim dodatnim izmjenama obavijestiti naknadno.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
promet tramvaj zagreb zastoj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ