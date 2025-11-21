ZET preusmjerio više tramvajskih linija zbog oštećene mreže

Zagrebački električni tramvaj (ZET) jutros je izvijestio kako su zbog oštećenja kontaktne tramvajske mreže na Mostu mladosti izmijenjene neke od linija.
Oglas
Konkretnije, u smjeru Autobusnog kolodvora, od 6:45 sati tramvajske linije 6, 7 i 8 preusmjerene su na privremene trase. Riječ je o još jednoj u nizu jutarnjih poteškoća u javnom prijevozu.
Tramvaji prometuju sljedećim trasama:
Linija 6 prometuje na relaciji Črnomerec – Autobusni kolodvor – Ulica Grada Vukovara – Žitnjak.
Linija 7 vozi na relaciji Dubrava – Autobusni kolodvor – Ulica Grada Vukovara – Savska cesta – Savski most.
Linija 8 preusmjerena je na trasu Mihaljevac – Autobusni kolodvor – Ulica Grada Vukovara – Heinzelova (okretnica).
Na dionici između raskrižja Ulice Grada Vukovara i Avenije Marina Držića do Zapruđa, putnike umjesto tramvaja prevoze autobusi.
ZET će o normalizaciji prometa i eventualnim dodatnim izmjenama obavijestiti naknadno.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas