PRIJE ROKA

ZTC: Svih šest Air Tractora spremno za protupožarnu sezonu

Hina
Hina
10. tra. 2026. 16:49
30.07.2025., Zagreb, - Generalna proba svecanog vojnog mimohoda - zracne snage povodom 30. obljetnice VRO Oluja. Generalna proba. Avion Air Tractor AT-802. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Zrakoplovno-tehnički centar (ZTC) predao je Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu (HRZ) još jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor AT-802, čime su završeni radovi na svih šest zrakoplova te su oni spremni za protupožarnu sezonu.

"Završetkom planiranih radova ZTC je i prije ugovorenih rokova isporučio HRZ-u cijelu protupožarnu flotu Air Tractora", priopćili su iz ZTC-a u petak te istaknuli da je ove godine prvi put svih šest Air Tractora isporučeno prije sredine travnja.

Na avionima su obavljeni godišnji pregledi i modernizacija vodenog sustava.

„Završetkom radova na svih šest Air Tractora ZTC potvrđuje pouzdanost u održavanju protupožarne flote, koja je posebno došla do izražaja posljednje tri godine. Rezultat je to sustavnog rada, iskustva i predanosti naših zaposlenika", poručio je predsjednik Uprave Ivica Vidović te dodao da cilj ZTC-a ostaje osigurati HRZ-u maksimalnu raspoloživost protupožarne flote.

U sklopu priprema za ovogodišnju protupožarnu sezonu, ZTC je do sada HRZ-u predao i četiri zrakoplova Canadair CL-415, dodaje se u priopćenju.

