Zvonimir Troskot za N1: Mjere su dimna zavjesa za pozadinske igre u energetskom sektoru

"Vlada općenito ima krivu strategiju, posebno u energetskom smislu. Slušao sam što su govorili kolege političari, ali i građani, i ono što sam vidio jest nerazumijevanje otkuda će doći inflacija. S ovim povećanjem, odnosno smanjenjem subvencija, građani će plaćati veće račune po pitanju energetike. To znači da se negdje događaju minusi, odnosno negativna salda u odnosu prema HEP-u. Zato je Most podigao kaznenu prijavu iz razloga što smo vidjeli da je Uprava HEP-a kao takva kupovala električnu energiju po većoj cijeni od tržišne i time stvorila gubitke. Tu rupu u proračunu krpaju građani kroz mjere kao ova", izjavio je Troskot pa dodatno pojasnio: